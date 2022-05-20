نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القهوة المنزلية لتفتيح وتنظيف وتقشير الجسم كله من الجلد الميت والبقع الغامقة في المقال التالي
تستخدم في العادة الكثير من الفتيات بعض الوصفات التي تعمل على تقشير الجسم وجعله ناعم مثل الحرير، حيث تعاني البعض من الفتيات من وجود بعض المشكلات ومنها تقشف الجسم وتقشيره الناتج من إستخدام بعض الإستخدامات الغير صحية التي تسبب في تقشير الطبقة السطحية من الجلد، حيث توجد هناك العديد من المستحضرات التجميلية التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها وهي إستخدام خلطات التقشير الكيميائية التي تعمل حساسية الجلد وغيرها من المشكلات الأخرى، حيث يذهب البعض الآخر من الفتيات إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الأجهزة التي الغالية الثمن حيث تتمكن هذه الأجهزة على جعل الجسم ناعم وجميل ولكنه بأسعار مرتفعة.
وتوجد هناك العديد من الخلطات البديلة التي تجعلكي تحصلين على جسم ابيض وناعم عن طريق إستخدام الوصفات الطبيعية ومنها وصفة القهوة الجبارة التي تجعلكي تحصلين على جسم ناعم ورائع من أول مرة إستخدام، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة القهوة التي تعمل على تجعلكي تحصلين على النتائج التي تحلمين بها ونقدم إليكي ياعزيزتي مكونات عمل هذه الوصفة.
مكونات عمل وصفة القهوة لتقشير الجسم
- كمية من القهوة تناسب حجم الجسم.
- كمية من ماء الورد تناسب كمية القهوة المضافة.
- كمية من السكر مناسبة.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة القهوة لتقشير الجسم
- أحضري طبق وضعي به كمية مناسبة من القهوة مع كمية مناسبة من السكر تناسب حجم الجسم وقومي بخلط هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتداخل القهوة مع السكر تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة كمية من ماء الورد مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند و ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتجانس هذه الوصفة ببعضها حتى تختلط تماما.
- بعد الإنتهاء من تحضير هذه الوصفة قومي بغسل جسمك بالماء جيدا ثم عليكي بتعريضه على البخار حتى تتمكنين من تفتيح مسام الجسم.
بعد ذلك عليكي بتنشيف جسمك بقطعة من القماش ثم قومي بوضع هذه الوصفة على جسمك مع العلم أثناء وضع هذه الوصفة قومي بفرك جسمك جيدا حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور المتراكمة تماما.
- اتركي هذه الوصفة على جسمك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذه الوصفة من جسمك ثم عليكي بغسل جسمك بالماء البارد جيدا.
- ويشترط غسل الجسم بالماء البارد حتى نتمكن من غلق مسام الجسم وعلينا بتكرار إستخدام هذه الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع حتى نحصل على افضل النتائج.
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