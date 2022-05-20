وصفة القهوة المنزلية لتفتيح وتنظيف وتقشير الجسم كله من الجلد الميت والبقع الغامقة

تستخدم في العادة الكثير من الفتيات بعض الوصفات التي تعمل على تقشير الجسم وجعله ناعم مثل الحرير، حيث تعاني البعض من الفتيات من وجود بعض المشكلات ومنها تقشف الجسم وتقشيره الناتج من إستخدام بعض الإستخدامات الغير صحية التي تسبب في تقشير الطبقة السطحية من الجلد، حيث توجد هناك العديد من المستحضرات التجميلية التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها وهي إستخدام خلطات التقشير الكيميائية التي تعمل حساسية الجلد وغيرها من المشكلات الأخرى، حيث يذهب البعض الآخر من الفتيات إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الأجهزة التي الغالية الثمن حيث تتمكن هذه الأجهزة على جعل الجسم ناعم وجميل ولكنه بأسعار مرتفعة.

وتوجد هناك العديد من الخلطات البديلة التي تجعلكي تحصلين على جسم ابيض وناعم عن طريق إستخدام الوصفات الطبيعية ومنها وصفة القهوة الجبارة التي تجعلكي تحصلين على جسم ناعم ورائع من أول مرة إستخدام، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة القهوة التي تعمل على تجعلكي تحصلين على النتائج التي تحلمين بها ونقدم إليكي ياعزيزتي مكونات عمل هذه الوصفة.

مكونات عمل وصفة القهوة لتقشير الجسم

كمية من القهوة تناسب حجم الجسم.

كمية من ماء الورد تناسب كمية القهوة المضافة.

كمية من السكر مناسبة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة القهوة لتقشير الجسم