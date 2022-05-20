مش هتبطلي تعلميها لأولادك...عمل كفته البطاطس بالفراخ أسهل وأروع كفته ممكن تعمليها في حياتك طعمها روعه

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عمل كفته البطاطس بالفراخ أسهل وأروع كفته، تعتبر البطاطس من اكثر الأكلات المحببة لدي الكبير والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ومنها كفتة البطاطس بالدجاج إحدى الوصفات الشهية و السهلة قي التحضير حيث تتوفر جميع مكوناتها في المنزل،وهي من ألذ المقبلات الساخنة، وسوف نقوم بتوضيح طريقة إعداد كفتة البطاطس بالدجاج بطريقة رائعة ومبتكرة
عمل كفته البطاطس بالفراخ أسهل وأروع كفته
سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل كفتة البطاطس طعمها روعه لازم تجربيها لأولادك
مكونات عمل فتة البطاطس بالفراخ
قد تحتوى كفته البطاطس بالفراخ على العديد من المكونات لكنها موجودة في كل منزل وهذه المكونات هي:-
- نصف كيلو من البطاطس مغسولة جيدا ومسلوقة.
- 750 جرام من صدور الدجاج المخلي والمقطع.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- كوب من البصل الأخضر (مفروم ناعم)
- 4 فصوص ثوم مفروم.
- نصف كوب من البقدونس الأخضر مفروم.
- ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة بشكل ناعم.
- واحد من الفلفل الأخضر المفروم
- 2 بيضة مخفوقة.
- ربع ملعقة قرفة مطحونة.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة (فلفل اسود مطحون وكمون مطحون وكوبرى يابسة)
- ملح حسب الرغبة.
- ربع ملعقة شطه حسب الرغبة.
- زيت غزير للقلي.
طريقة تحضير كفتة البطاطس
لكي يتم تحضير بطريقة صحيحة يجب اتباع هذه الخطوات كما هي:-
- نحضر وعاء مناسب ونضع به البطاطس المسلوقة ثم نبدأ بهرسها جيداً.
- نفرم صدور الدجاج داخل وعاء الكبة ثم إضافته إلى البطاطس بعد هرسها.
- في وعاء مناسب نضع كل من البصل والثوم والبقدونس والكزبرة والفلفل الأخضر والبصل الأخضر ونقلب الجميع جيدا .
- إضافة خليط الخضار السابق إلى البطاطس والدجاج ثم إضافة الملح والتوابل ومزج الجميع معا حتى تمام التجانس.
- إضافة البيض المخفوق والتقليب حتى الوصول إلى عجينة متماسكة.
- نتركها ترتاح قليلا ثم نبدأ بتشكيلها إلى أصابع أو كرات حسب الرغبة ونتركها لمدة 5 دقائق.
- نحضر مقلاة عميقة ثم نضع الزيت بها ونسخنه على النار ثم نقوم بقلي الكفتة و مع مراعاة تقليبها على الجانبين حتى تمام النضج.
- يتم إخراج كفتة الدجاج بالبطاطس على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت.
- نرص كفتة الدجاج بالبطاطس في طبق التقديم وتقدم ساخنة.
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