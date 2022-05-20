طريقة عمل البروستد الدجاج المقرمش في المنزل كنتاكي والسوري وسر الخلطة الشهير

من منا لم يستمتع بتجربة تناول وجبة من كنتاكي، وشعر أن خلطته السرية في الدجاج هي سبب أساسي في عشق الأطفال والكبار له، لكن بالتفكير البسيط الاقتصادي ستجدين أنك قادرة على تنفيذ طريقة كنتاكي في المنزل دون أن تضطري لشراء وجبة بسعر كبير تكفي عائلتك، أما عن سر الخلطة سنجده بالطبع في تنفيذ الخطوات حرفيًا، مع نكهة البهارات التي لا غنى عنها.

طريقة عمل الدجاج البروستد بنكهة كنتاكي

ليس صعبًا على ربة المنزل المبتدئة تنفيذ هذه الوصفة، لكن راعي تطبيق كل خطوة حرفيًا حتى تنجح الوصفة معك.

المكونات:

دجاجة متوسطة.

نصف كيلو لبن.

بيضة.

بقسماط متبل، أو 2 كيس فيجتار جاهز

توابل مشكلة.

ملح.

طريقة الطهي

قومي بغسل الدجاجة جيدًا، ثم قطعيها لأجزاء صغيرة بعض الشيء.

انقعيها في ملح وماء وليمون لنصف ساعة.

ثم اخرجيها واغسليها مرة أخرى، ثم امسكي السكين وانغزي قطع اللحم بها من اتجاهين.

ثم ضعيهم جميعًا في مصفة ليتم التخلص من أي ماء زائد بهم.

في هذه الأثناء ما رأيك أن نصنع سويًا الصوص المخصص بقرمشة الدجاج، حسنًا سوف نحتاج لوعاء متوسط وعميق.

نضع به اللبن مع الملح والبهارات، يتم التقليب جيدًا، ثم نضع قطع الفراخ به، ونتركه ليلة كاملة، وإن لم يكن لديك وقت لنقعه، يكفي تركه في اللبن ساعتين.

بعدها اخرجي الدجاج وضعيه من جديد في المصفاة، ثم نخرج قطع الدجاج نغمسها في البيضة المخفوقة، وبعدها نغمرها بالدقيقة، ثم نغمسها بخفة في اللبن مرة ثانية.

ونعيد غمرها بالدقيقة، ثم الفيجتار، ونقوم بتسخين الزيت كثيرًا ثم نبدأ في التحمير.

بعدها اخرجيها في طبق تقديم، ويمكن أن تقدميها إلى جانب المكرونة بصوص الصلصة أو بصوص البشاميل.

عرضنا لحضراتكم طريقة صنع الدجاج البروستد الناجح، حتى أنك ستشعرين بقرمشة الطعم وتميزه، إلى جانب نضج القطع من الداخل بشكل ناجح.