نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد في أقل من ساعتين هتلاحظو النتيجة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، الشعر المجعد قد يكون مشكلة تسعى الكثير من النساء لحلها والتخلص منها، وهذا ما يدفع العديد منهم للجوء إلى صالونات التجميل، وذلك لعمل الكيراتين الجاهز، والذي يتكون من مواد كيميائية غالية الثمن، وبالفعل عند استخدامه يعطي نتائج رائعة، ولكن بعد فترة يبدأ يظهر الكثير من السلبيات على الشعر، ولذلك الآن جئنا لكم بطريقة لف الشعر بمواد طبيعية تعطي نفس نتيجة الكيراتين، وبدون تكاليف عالية، تابعو معنا هذا المقال الآن لمعرفة التفاصيل.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

جل الصبار لفرد الشعر بكل سهولة استخدمي هذه الوصفة فهي تمثل كيراتين طبيعي يغذي ويحمي الشعر، كما أنه يساعد في فرد وتنعيم الشعر بالشكل المطلوب، وذلك من خلال المداومة على استخدامه، فسوف يعطي أفضل نتيجة بدون أي أضرار، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

اربع ملاعق كبار من جل الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

بعض القطرات من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقتين بذور الكتان.

نصف كوب من المياه.

طريقة التحضير

في البداية يتم عمل حمام مائي لجل الصبار حتى يتم ذوبانه تمامًا. قومي بوضع بذور الكتان على المياه. ارفعي خليط المياه على النار واتركيه حتى يغلي. أضيفي إليه بعد ذلك العسل وقطرات الليمون. يمكنك بعد ذلك إضافة جل الصبار وتركه الخليط حتى يبرد تمامًا. قومي بتوزيع هذا الماسك على الشعر ولكن يشترط أن يكون الشعر نظيف وجاف. اتركي الخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة على الشعر، ثم يتم غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو. يكرر استخدام هذا الماسك مرتين اسبوعيًا.

وصفة فرد الشعر المجعد بالبيض وزيت الزيتون

البيض من أكثر المواد الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، والتي لها دور فعال في فرد تجاعيد الشعر بكل سهولة، وتغذية جذور الشعر وتقويته، وطريقة الاستخدام بكل سهولة من خلال الآتي:

المكونات

عدد اثنين من البيض.

ربع ملعقة من القهوة لازالة ريحة البيض.

اربع ملاعق كبار من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام