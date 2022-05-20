طرية وبتمط.. طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالطريقة الاصلية مثل بيتزا هت واستمتعي بالطعم الرائع

تعتبر البيتزا من الوجبات السريعة التي يقوم بشرائها الكثير من الأشخاص في حالة الحيرة في عمل وجبة غداء أو عشاء، ولكن يمكنك عملها بدلًا من شرائها وذلك من خلال طريقة عمل البيتزا التي نقدمها لك من خلال المقال، حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق السهلة وسريعة التحضير والتي تجعلك توفري الكثير، وتصنعي كميات كبيرة منها في أقصر وقت ممكن.

طريقة عمل البيتزا

هل جربت مرة بدلًا من شراء البيتزا الهشة أن تعديها بيدك في المنزل، فعليك أن تجربيها فورًا من خلال الطريقة الاصلية للبيتزا الإيطالي التي سوف نقدمها فيما يلي:

مقادير البيتزا الايطالى

ستة أكواب مملوءة بالدقيق الأبيض.

كوبان من اللبن الرائب.

رشة من ملح الطعام.

ملعقتين كبيرتين من الزعتر.

ستة ملاعق كبيرة من الزيت.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

ربع كوب من الماء الدافئ.

جبنة موتزاريلا حسب الرغبة.

كمية مناسبة من الزيتون المخلي.

نصف كيلو من البسطرمة المخلية.

ربع كيلو من الطماطم المقطعة قطعًا صغيرة.

فص من الثوم.

كوبان من عصير الطماطم.

ملح وفلفل أسود.

فلفل رومي مقطع قطعًا صغيرة.

طريقة عمل البيتزا الايطالية على أصولها

في طاسة على نار هادئة ضعي القليل من الزيت وضعي الثوم المفروم وقلبي حتى يصفر لونه، ثم قومي بوضع الطماطم المعصورة عليه واتركيها تتسبك، وقومي بوضع ملح وفلفل أسود واتركيها جانبًا.

بعد لك ضعي الخميرة في كوب وضعي عليها السكر والماء الدافئ، واتركيها حتى تختمر.

ثم ضعي الدقيق في بولة واضيفي إليه رشة الملح، ثم ضعي الزيت وقلبي جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الزعتر، وضعي معه الخميرة وقلبي جيدًا.

أخيرًا اعجني العجين باستخدام اللبن الرائب فقومي بوضعه بالتدريج حتى يصبح لديك عجينة متماسكة وغير لاصقة، فقومي بتغطيتها حتى تختمر.

بعد لك شكلي العجين إلى كرات واتركيها لمدة عشرة دقائق، ثم قومي بفردها إلى دوائر.

ثم ضعي ملعقة من الصلصة وافرديها وضعي عليها الطماطم، والفلفل المقطع.

بعد لك ضعي الزيتون، والبسطرمة.

ثم اضيفي الجبن الموتزاريلا على الوجه، وادخليها في فرن ساخن جدًا.

بعد لك شغلي الشواية لمدة دقيقة، ثم أكملي باقي العجين وقدميها ساخنة.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل البيتزا فقد قمنا بعرض أسهل طريقة لعملها والتي ستجعلها مفيدة من خلال دخول اللبن الرائب بها، كما أنه سيجعلها هشة وقطنية، فعليك عمل هذه الطريقة دومًا لتحصلي على بيتزا مثل المحلات.