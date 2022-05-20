وداعا لفشل البسبوسة بكل أسرار الحلواني مرملة وتذوب في الفم بالمقادير الصحيحة

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة والمفضلة عند الكثير من الأشخاص، لكن لم تنجح الكثير من السيدات في تحضيرها بنفس الطريقة التي تباع في المحلات، لكن بعد متابعة هذا المقال وداعا لفشل البسبوسة لأننا سوف نوضح بعض النصائح التي لابد من اتباعها عند تحضير البسبوسة سواء في العجينة أو التسوية أو الشربات.

وداعا لفشل البسبوسة

تعتبر طريقة تحضير البسبوسة سهلة للغاية لكن لابد من اتباع الخطوات والمقادير بشكل دقيق لكي تصبح ناجحة وذلك كالآتي

المكونات

نصف كيلو سميد.

مقدار كوب إلا ربع سمن.

ومقدار كوب إلا ربع سكر.

مقدار كوب إلا ربع حليب.

مكونات الشربات:

2 كوب من الماء.

كوب واحد ونصف من السكر.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة تحضير الشربات

يتم وضع الماء في وعاء ويوضع عليه السكر.

يوضع الوعاء على النار ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

يتم وضع عصير الليمون على الماء وتترك لمدة خمسة دقائق.

ترفع الشربات من على النار وتترك جانبًا.

طريقة تحضير البسبوسة مثل الحلواني

يتم تحضير وعاء ويتم وضع السكر فيه، ويوضع عليه السمن أيضًا والحليب.

ويتم وضع المكونات على النار وتم تقليبها إلى أن يذوب السكر والسمن وتتداخل المكونات مع بعضها.

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه السميد ثم يوضع عليه الخليط السائل.

ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها بلطف.

يتم إحضار صينية خاصة بالبسبوسة، ويتم دهنها بالزبدة.

يتم وضع الخليط في الصينية وتوزيعه على الصينية بالكامل.

ويتم تشغيل الفرن قبل إدخال الصينية بحوالي عشرة دقائق حتى يكون الفرن ساخن.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة وتترك حتى تنضج وذلك لا يتعدى الربع ساعة.

تخرج الصينية من الفرن ويوضع عليها الشربات الساخن.

تترك البسبوسة فترة من الوقت حتى تبرد وبعدها تقدم في أطباق التقديم.

في نهاية المقال ذكرنا بعض الخطوات بشكل دقيق وذكرنا أيضًا المقادير بشكل دقيق لكي تصبح البسبوسة ناجحة وأفضل من التي تباع في المحلات ونستطيع أن نقول وداعا لفشل البسبوسة بعد الآن، والاستمتاع بمذاق لذيذ وقوام مظبوط للبسبوسة.