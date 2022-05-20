كرات البسكويت الفاخرة حضريها في دقائق بأسهل طريقة

كرات البسكويت الفاخرة من الحلويات البسيطة التي يمكن تحضيرها في دقائق بدون مجهود ولا خطوات معقدة، وهي من الحلويات الباردة التي لا تحتاج لفرن ويمكن تحضيرها بكل سهولة لتقديمها للضيوف في المناسبات، كما أنها محببة جداً للأطفال وتعتبر بديل جيد للحلويات الجاهزة التي تسبب مشاكل صحية مع كثرة استهلاكها لاحتوائها على المواد الحافظة الضارة بالصحة، وإذا كنتي سيدتي تجدين صعوبة في عمل الحلويات والحصول على نتائج جيدة فسوف نقدم لكي من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة وسريعة لعمل كرات البسكويت الفاخرة حلوى لذيذة لأطفالك بدون وقت ولا مجهود.

مكونات كرات البسكويت الفاخرة

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل كرات البسكويت بكل سهولة في المنزل:

300 جرام بسكويت شاي.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

400 جرام حليب محلى مكثف.

للتغليف

200 جرام كريمة سائلة أو علبة قشطة.

200 جرام قطع شوكولاتة.

طريقة التحضير

كرات البسكويت من أسهل الحلويات التي يمكنك إعدادها بطريقة بسيطة كما يلي:

نطحن البسكويت السادة في الكبة ثم نضعه في إناء عميق ونضيف عليه ثلاث ملاعق كاكاو مع التقليب. ثم نضيف الحليب المحلى المكثف ونعجن المكونات حتى تمتزج تماماً مع بعضها. ثم تشكل إلى كرات متوسطة الحجم وتوضع في صينية لحين تجهيز الشوكولاتة لتغليفها. نضع الكريمة السائلة على النار حتى تغلي ثم نضيفها على قطع الشوكولاتة ونقلب حتى تذوب. نضع كرات البسكويت في الشوكولاتة السائلة لتغليفها ثم نضع الكرات في صينية مبطنة بورق الزبدة أو بلاستيك المطبخ. ندخلها الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة ثم نضعها في قوالب صغيرة وتزين بالشوكولاتة المتبقية ثم تقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل الحليب المحلى المكثف

المكونات

كوب لبن بودرة.

كوب سكر بودرة ناعم.

ثلث كوب ماء مغلي.

ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح صغيرة.

طريقة التحضير