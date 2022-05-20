نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل المبكبكة الليبية باللحمة في البيت في المقال التالي

المبكبكة الليبية أشهر صنف ليبي مشهور ومعروف في كافة الدول العربية وهي مكونها الأساسي المكرونة التي تعتبر الطعام المفضل للكثير من الناس نتيجة لتنوعها واختلاف وصفاتها بين المسلوقة العادية بدون أي إضافات والمكرونة بصلصة الطماطم أو بالكريمة والمكرونة باللحم المفروم والصنف الشهير المكرونة بالبشاميل، والمبكبكة تجمع بين اللحم وصلصة الطماطم وتحضر في إناء واحد مما يجعلها سهلة التحضير. مقادير المبكبكة الليبية 2 كيس مكرونة صغيرة الحجم أي ما يعادل حوالي كيلو.

نصف كيلو من اللحم الأحمر.

3 قرن فلفل أخضر حار.

3 قرن فلفل حلو أخضر أو أحمر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 حبة بصل متوسطة الحجم.

عدد 4 فص ثوم مفروم.

فلفل أحمر بودر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملح.

ملعقة صغيرة ريحان.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

4 كوب من عصير الطماطم. طريقة عمل المبكبكة الليبية بسهولة ضع زيت الزيتون في إناء على النار، ابشر البصل أو قطعه قطع صغيرة جدًا وقم بإضافته إلى زيت الزيتون وكذلك الثوم المفروم.

قلب المكونات جيدًا حتى تظهر رائحتها ويتغير لونها قليلًا ثم قم بإضافة مكعبات اللحم الأحمر الصغيرة.

ومعها قم بإضافة الكركم والريحان والفلفل الأحمر البودر مع التقليب بالإضافة إلى تقطيع الفلفل الحار والبارد مكعبات صغيرة وإضافته.

بعد التقليب المستمر فترة قم بإضافة عصير الطماطم وصلصة الطماطم وكمية من الماء في حال الحاجة وتترك حتى الغليان ثم قم بتغطية الإناء وتركه على نار هادئة حتى تمام النضج.

بعد ذلك توضع المكرونة مع كمية مناسبة من الماء والملح وتترك حتى تنضج مع التقليب كل فترة والمتابعة وإضافة الماء إليها إذا احتاجت حتى تحصل على درجة النضج المطلوبة.

في هذه الحالة ترفع من على النار وتقدم ساخنة من الإناء مباشرةً وبالهناء والشفاء.

قدمنا لكم المبكبكة الليبية بطريقة سهلة وفي إناء واحد لتناول صنف مكرونة لذيذ ومغذي فهي تحتوي تقريبًا على كل ما تحتاج إليه من بروتينات ونشويات وفيتامينات.

توجد ملحوظة مهمة المبكبكة الليبية يمكن إعدادها باللحم البقري مثل الوصفة التي قدمناها لكم ويمكن تبديل اللحم بقطع من الدجاج أو حتى بدون لحوم تمامًا واستخدام الخضروات. عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل المبكبكة الليبية باللحمة في البيت - ثقفني

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