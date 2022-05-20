معجزة ربانية ضع ملعقة من الملح مع أخري من الفازلين على هذه المنطقة من جسدك وشاهد النتائج المذهلة

تبحث الكثير من السيدات على الحصول على جسم ناعم وكثيرًا ما تقوم بالبحث عن كريمات أو مستحضرات تجميل لتنعيم الجسم ومن أهم المكونات التي تساعد على ذلك الملح حيث يعمل الملح كمقشر للجسم الذي يقوم بإزالة الجلد الميت والتخلص من الخطوط البيضاء الموجودة بالجسم وثاني أهم المكونات هو الفازلين حيث يعتبر الفازلين من المرطبات القوية التي تعمل على تنعيم البشرة والجسم وتقشيره وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة استخدام الملح والفازلين على البشرة والجسم بأقل المقادير وأبسط المكونات المتوفرة.

طريقة استخدام الملح والفازلين على الجسم

توجد طرق عديدة لاستخدام الملح والفازلين وسوف نتناول أبسطها خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الجليسرين.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضع ملعقة كبيرة من الملح ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الفازلين ويفضل استخدام الفازلين الطبي.

نقوم بوضع ملعقة واحدة من زيت الزيتون لتلك الخليط.

نضيف ملعقة صغيرة من الجليسرين ونقوم بخلط تلك المكونات جيدًا مع تلك المكونات السابقة ونقوم بفردها على البشرة والجسم مع التدليك وخاصة الركبتين والكوع حتى نقوم بإزالة الجلد الميت ونتركها لمدة ١٥ دقيقة وسوف نحصل على نتيجة مدهشة.

أهمية الملح والفازلين

يعتبر الفازلين والملح من المكونات الأساسية التي تعمل على إزالة الجلد الميت وسوف نتناول أهمهما خلال تلك السطور