تتبيلة الخيار المخلل المقرمش في المنزل بخطوات سهلة

الخيار المخلل من الأطباق الأساسية التي لا يستغني عنها أي شخص على سفرة الطعام، حيث أنه يعطي نكهة شهية ولذيذة عند تناوله بجانب الأطباق الاساسية الموضوعة، وقد بحث العديد من السيدات عن طريقة سلسة لصنع الخيار المخلل في المطبخ بمكونات اقتصادية ومتوفرة في المطبخ وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات صنع الخيار المخلل بخطوات سهلة الصنع والتكلفة المادية قليلة تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مكونات صنع الخيار المخلل

إذا كنت سيدتي تبحثين عن مكونات عمل الخيار المخلل، هنا سنقدمها إليكم لتصنعي أفضل طبق مخلل على الإطلاق بمكونات اقتصادية ومتوفرة في منزلك، وهي:

كيلو خيار ذو حجم صغير ورفيع.

خمس فصوص ثوم مطحون.

كوبين من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من الملح.

فلفل حار مجفف.

ورقة غار مجففة.

معلقة صغيرة من الشبت المجفف.

كوب من الخل الأبيض.

كوب من خل التفاح الطبيعي.

طريقة تحضير الخيار المخلل

يمكنك الان سيدتي صنع الخيار المخلل في مطبخك مثل المحلات بخطوات سهلة الصنع، عن طريق اتباع الخطوات التالية: