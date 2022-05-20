نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلة الخيار المخلل المقرمش في المنزل بخطوات سهلة في المقال التالي
الخيار المخلل من الأطباق الأساسية التي لا يستغني عنها أي شخص على سفرة الطعام، حيث أنه يعطي نكهة شهية ولذيذة عند تناوله بجانب الأطباق الاساسية الموضوعة، وقد بحث العديد من السيدات عن طريقة سلسة لصنع الخيار المخلل في المطبخ بمكونات اقتصادية ومتوفرة في المطبخ وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات صنع الخيار المخلل بخطوات سهلة الصنع والتكلفة المادية قليلة تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
مكونات صنع الخيار المخلل
إذا كنت سيدتي تبحثين عن مكونات عمل الخيار المخلل، هنا سنقدمها إليكم لتصنعي أفضل طبق مخلل على الإطلاق بمكونات اقتصادية ومتوفرة في منزلك، وهي:
- كيلو خيار ذو حجم صغير ورفيع.
- خمس فصوص ثوم مطحون.
- كوبين من الماء البارد.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- فلفل حار مجفف.
- ورقة غار مجففة.
- معلقة صغيرة من الشبت المجفف.
- كوب من الخل الأبيض.
- كوب من خل التفاح الطبيعي.
طريقة تحضير الخيار المخلل
يمكنك الان سيدتي صنع الخيار المخلل في مطبخك مثل المحلات بخطوات سهلة الصنع، عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- اولا عليك إحضار برطمان ذو حجم متوسط محكم الغلق حتي لا يفسد الخيار المخلل عند صنعه من الهواء.
- ثم عليك غسل الخيار بشكل جيد بوضعه في ماء بارده وتفركيه حتي يزول التراب أو المبيدات التي تغطيه.
- يجب تنظيف الخيار بشكل جيد بقطع أي سيقان أو زهور متبقية ويمكن تقطيع الخيار إلى نصفين اذا كان حجمها كبير ليتخلل بشكل جيد.
- ضعي الثوم المطحون في البرطمان وقومي بإضافة الشبت والفلفل الحار وواحدة من ورق الغار المجفف.
- قومي بوضع الملح في كوبين من الماء واخلطيهم حتي يذوب تماما.
- ضعي وعاء صغير على النار وضعي فيه كوب من الماء وخل التفاح الأبيض واخلطيهم جيدا وعند غليان الخليط اتركي الوعاء جانبا واغلقي النار.
- انقلي الخليط الساخن من الوعاء الصغير إلى البرطمان واخلطيهم جيدا داخل البرطمان بشكل جيدا عن طريق استخدام معلقة ويقلب أو غلق البرطمان وتقومي بتحريكه.
- ضعي الخيار في برطمان بعد أن يتخلص من الحرارة تماما بطريقة منظمة داخله حتي يمتلئ البرطمان للنهاية وضعي الماء حتي يغطيه.
- قومي بغلق البرطمان جيدا واتركيه في حرارة الغرفة أو من الأفضل وضعه في الثلاجة لمدة ثلاث إلى أربعة أيام ثم تستطيعين وضعوا على سفرتك.
- تستطيع تخزين الخيار المخلل في الثلاجة لمدة تتراوح من ثلاث اسابيع إلى ست اسابيع.
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