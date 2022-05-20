نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب واحد من الدقيق مفيش ألذ من طعمها كيكة الشاتوه بصوص الشيكولاته في المنزل في المقال التالي
الشاتوه واحدة من أنواع الكيكات اللذيذة، وهي في الأصل فرنسية، حيث تعني كلمة شاتوه القلعة أو الحصن، ويكون شكلها شكل القلعة، ويوجد منها الكثير من الأطعمة والنكهات المختلفة، ولها اشكال كثيرة، تختلف باختلاف باختلاف البلد باختلاف الأشخاص وايضا على حسب رغباتهم، يوجد منها بطعم الشوكولاتة، أو الفانيلا، أو الفراولة، وكريم الكراميل اللذيذ، وهي من أكثر أنواع الكيكات الذي يحبها الأشخاص وبالأخص الأطفال الصغار، لما لها من طعم جذاب، وشكل رائع، وتبحث عنها الكثير من السيدات تقوم بتحضيرها في المنزل بسهولة، و بطريقة ناجحة ومضمونة، وهي لا تكون مكلفة في الوقت أو في الجهد، وتكون جميع المكونات متوفرة في المنزل وفي متناول جميع الأشخاص، يقومون بتحضيرها في أعياد الميلاد بدلا من التورتة، أو تحضيرها لتناولها في المساء بجوار كوب من القهوة أو أي مشروب آخر.
مكونات تحضير كيكة الشاتوه
- واحد كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.
- كوب من السكر.
- الزيت كوب واحد.
- كوب من اللبن.
- ملعقتين من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- 2 من البيض
- فانيليا.
- ذرة ملح.
خطوات تحضير كيكة الشاتوه
يجب اتباع الخطوات خطوة تلو الأخرى وبشكل صحيح حتى نضمن الحصول على كيكة شاتوه مظبوطة وتكون الخطوات كالتالي:
- نحضر الخلاط الكهربائي، ونقوم بوضع كوب من الحليب، ونضع عليه كوب السكر، والكاكو، ونقوم بتشغيل الخلاط وضربها جيدًا.
- نقوم بإضافة الزيت، ولكن ليس دفعة واحدة، ونستمر في خلط المكونات، وسوف يصبح الخليط ك صوص الشوكولاتة.
- نقوم بوضع كوب من هذا الخليط في الثلاجة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض، والفانيليا، ونستمر في الخلط مرة أخرى.
- يتم نخل الدقيق ونضعه في الخلاط على المكونات السابقة، ونضيف إليه مقدار البيكنج بودر، ونقوم بخلط كافة المكونات معًا حتى نحصل على عجينة وتكون شبه سائلة
- تحضير صينية مدهونة بملعقة من السمنة، أو من الزيت، أو يمكن فرد ورقة زبدة بها.
- نقوم بصب الخليط في الصينية المجهزة، ونقوم بفرد الخليط بشكل متساوي بها.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد التسخين نضع الصينية وقد تستغرق 40 دقيقة.
- نقوم بإخراجها من الفرن، ونضع عليها الخليط الذي قمنا بوضعه في الثلاجة، ونغطيها به بالكامل.
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