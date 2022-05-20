بكوب واحد من الدقيق مفيش ألذ من طعمها كيكة الشاتوه بصوص الشيكولاته في المنزل

الشاتوه واحدة من أنواع الكيكات اللذيذة، وهي في الأصل فرنسية، حيث تعني كلمة شاتوه القلعة أو الحصن، ويكون شكلها شكل القلعة، ويوجد منها الكثير من الأطعمة والنكهات المختلفة، ولها اشكال كثيرة، تختلف باختلاف باختلاف البلد باختلاف الأشخاص وايضا على حسب رغباتهم، يوجد منها بطعم الشوكولاتة، أو الفانيلا، أو الفراولة، وكريم الكراميل اللذيذ، وهي من أكثر أنواع الكيكات الذي يحبها الأشخاص وبالأخص الأطفال الصغار، لما لها من طعم جذاب، وشكل رائع، وتبحث عنها الكثير من السيدات تقوم بتحضيرها في المنزل بسهولة، و بطريقة ناجحة ومضمونة، وهي لا تكون مكلفة في الوقت أو في الجهد، وتكون جميع المكونات متوفرة في المنزل وفي متناول جميع الأشخاص، يقومون بتحضيرها في أعياد الميلاد بدلا من التورتة، أو تحضيرها لتناولها في المساء بجوار كوب من القهوة أو أي مشروب آخر.

مكونات تحضير كيكة الشاتوه

واحد كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

كوب من السكر.

الزيت كوب واحد.

كوب من اللبن.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

2 من البيض

فانيليا.

ذرة ملح.

خطوات تحضير كيكة الشاتوه

يجب اتباع الخطوات خطوة تلو الأخرى وبشكل صحيح حتى نضمن الحصول على كيكة شاتوه مظبوطة وتكون الخطوات كالتالي: