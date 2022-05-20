تبيض فوري الوجه والجسم كله في ربع ساعة بملعقة نشا واحدة مهما كان السواد من سنين مش هتصدقى بياضك

تعرف الخلطات المغربية بمدى قدرتها على تبييض والتفتيح وذلك لشهرة المغرب باختراع الوصفات الخاصة بالجمال وأشهرها حيث توجد كثير من الخلطات المغربية لذلك سوف نوضح لكم أقوى تلك الوصفات حيث تعمل الوصفة على التخلص من الاماكن الداكنة في الجسم وتساعد على تفتيح الأماكن الحساسة والتخلص من البقع والتخلص من الحبوب والعمل على بياضها وتفتيح الوجه وتنعيمه وتوحيد لون البشرة وتنقيته من الشوائب وإزالة الحبوب والأثار الخاصة بها ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيفية تحضير الوصفة المغربية وأهم المكونات الخاصة بها من خلال هذا المقال.

مكونات اقوى خلطة مغربية لتبيض الوجه والجسم

نجد عندما نتحدث عن الوصفات المغربية تكون تلك الوصفة من أهم الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وتتكون تلك الوصفة من مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ولعا فعالية كبيرة في التفتيح وإزالة البقع والاسمرار وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..

بودرة جونسون.

ملعقة نشا.

كوب ماء من الورد.

زيت زيتون.

ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

طريقة التحضير الخلطة المغربية

يتم تحضير تلك الخلطة بخطوات سهلة وبسيطة تتوفر في كل منزل وسوف نوضح تلك الخطوات من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به البودر مع الماء ونقوم بتذويبهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمى.

نضع الملح مع السكر والماء ونقوم بخلطهم جيدا حتى تتم إذابتهم تماما.

ونضع بعد ذلك البودر ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بوضع زيت الزيتون ونقوم بتقليب تلك المكونات جيدا.

نضع الخليط على الوجه والجسم وجميع الأماكن التي نريد تفتيحها ونترك الوصفة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها بالماء وسوف نلاحظ نتيجة رائعة من أول يوم.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

يعد زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي تتوفر وتعطي نتيجة هائلة فيمكن عن طريق زيت الزيتون نحصل على نتيجة رائعة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..