نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلية النحل بالجبن بطعم خطير هشه وطرية ولذيذة حضريها بكل سهولة في المقال التالي

تعتبر خلية النحل من أفضل المعجنات المشهورة التي يحبها الكبار والصغار وخاصة الأطفال ويمكن عملها سواء حلو أو حادق، وتتميز بمذاقها الشهي والرائع حيث أنها تكون هشه وخفيفة على المعدة يمكن تناولها في وجبة الفطور أو العشاء وتحتوي على قيم غذائية مفيدة للجسم والصحة حيث أنها تحتوي على مكونات بها كثير من الفيتامينات، ويبحث كثير من ربات المنزل عن طرق تحضيرها المختلفة في البيت بأقل تكلفة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير خلية النحل الرائعة. مقادير عمل خلية النحل بالجبن في المنزل ثلاثة أكواب من الدقيق

كوب إلا ربع ماء دافئ

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقة كبيرة من السكر

مقدار ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

رشه من الملح

كمية من السمسم وحبة البركة

للحشو( كمية من الجبن الرومي وكمية من الجبن الفيتا أو أي نوع آخر من الجبن). طريقة عمل خلية بالجبن في المنزل نحضر طبق كبير ونضع به الخميرة والسكر والخل واللبن البودرة والزيت ونقوم بتقليبهم جيدا بالمضرب اليدوي أو الشوكة.

ثم نقوم بوضع الدقيق تدريجيا ونقلب ثم نرش رشه دقيق على سطح نظيف ونقوم بعجن المكونات جيدا لمدة عشر دقائق مع إضافة كمية ماء بسيط أو دقيق حسب حاجة العجينة حتى تتكون لدينا عجينة طرية.

ثم نقوم بدهن العجينة بقليل من الزيت ونضعها في طبق ونغطيها جيدا في مكان دافئ ونتركها لمدة ساعة إلا ربع تقريبا.

بعد ذلك نحضر العجينة ونقوم بتقطيعها إلى حوالي 28 كورة صغيرة ومتساوية في الحجم ونترك الكور حوالي عشر دقائق حتى ترتاح.

ثم نحضر الحشو ونحضر صينية مدهونة بالزيت، ثم نحضر الكور ونبدأ في حشوها واحدة تلو الأخرى حتى ننتهي من حشو جميع الكور ونتأكد من إغلاقها جيدا.

نترك الكور لمدة نصف ساعة حتى تختمر في الصينية ثم نرشها باللبن وحبة البركة والسمسم.

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ثم نضع به الصينية لمدة ثلث ساعة مع مراقبتها حتى تتحمر من تحت ثم نشعل الشواية حتى يتحمر وجهها.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة خلية النحل بالجبن بطعم خطير هشه وطرية ولذيذة حضريها بكل سهولة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلية النحل بالجبن بطعم خطير هشه وطرية ولذيذة حضريها بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.