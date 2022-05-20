اصنعي كريم بذور الكتان والسمسم وتمتعي ببشرة أكثر جمالاً وحيوية

كريم بذور الكتان والسمسم من أجمل وأفضل الكريمات الطبيعية التي تتميز بقوتها الخارقة على إعادة النضارة والحيوية والنعومة للبشرة في أسرع وقت، كما يتميز ببعض العناصر الجمالية الرائعة التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل مبهر، ويقضي على ترهلات الجسم، كما يجعل البشرة صافية وجميلة طول العمر، وكذلك يعمل على تفتيت الدهون الزائدة التي تسبب البثور السوداء وحب الشباب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم بذور الكتان والسمسم الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كريم بذور الكتان والسمسم لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

مقدار ملعقة صغيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بذور الكتان والسمسم السحري في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به بذور الكتان، والماء، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا ثم نصفيه جيدًا حتى نحصل على الجل. نحضر علبة نظيفة ومعقمة، ثم نضع به جل بذور الكتان، وزيت السمسم، وجل الصبار، والجلسرين ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نستمر بتقليب الخليط حتى نحصل على قوام كريمي رائع، ثم نقوم بوضع الكريم داخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك جيدًا. نقوم باستخدام الكريم كل يوم على البشرة ويترك حتى الصباح، ثم نقوم بغسله بالماء البارد وسوف نلاحظ نعومة وجمال البشرة.

فوائد كريم بذور الكتان والسمسم للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-