لجوع أخر الليل اصنعي فطائر اللحمة المفرومة بقوام هش وخفيف أحلى من المطاعم

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تعتبر فطائر اللحمة المفرومة ، من الأكلات المشهورة سريعة التحضير، وهى من الوجبات الخفيفة التي يرغب في تناولها الكثير من الناس، ويمكن عملها في البيت بكل سهولة وهى لا تستغرق وقت طويل في صنعها، ومكوناتها بسيطة توجد في كل مطبخ، وكثير من الأمهات يفضلون إعداد الوجبات الخفيفة للأطفال بدل من شراء الأطعمة الأخرى التي تباع في الخارج ولا نعرف مصادرها، ويمكن حشو الفطائر بعدة حشوات مختلفة مثل الجبنة، والفراخ المفرومة، والشاورما، والبسطرمة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات عمل فطائر اللحمة المفرومة سوف نتعرف من خلال على مكونات عمل الفطائر وهى كالتالي:- ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح. الحشو ربع كيلو من اللحمة المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. طبق صغير من الفلفل الرومي المفروم. القليل من البهارات والملح والتوابل حسب الرغبة. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اللحمة المفرومة الهشة وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به الدقيق وجميع المكونات الجافة ونقلبها جيداً مع بعض حتى تختلط المكونات.

ثم نضيف الحليب والزيت، ونعجنهم بواسطة الأيدي، نقوم بإضافة القليل من الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة.

بعد ذلك نغطي العجين بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

بعد مرور أن يختمر العجين تماماً، نقوم بتقطيعه على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. طريقة حشو فطائر اللحمة المفرومة سوف نتعرف على طريقة حشو الفطائر بكل سهولة وهى كالتالي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع ملعقتين من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف البصل المفروم ونقوم بتشويحه في الزيت حتى يذبل. ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة، والفلفل الأخضر، والبهارات، والتوابل، والملح ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس يميل للون البني الداكن. ثم نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد تماماً قبل الحشو، ثم نحضر قطع العجين السابقة ونفردها على شكل دائرة. نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خلطة اللحمة في المنتصف دوائر العجين ونغلقها جيدًا من الأطراف حتى تصبح مثل القرص. ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نرص عليها قطع الفطائر ونتركه ترتاح لمدة 10 دقائق . نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نضع الصينية في منتصف الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الفرن ونرص قطع الفطائر على طبق التقديم ونقدمها ساخنة بجانب السلطات وبالهناء والشفاء على قلوبكم. عمر شويل - جدة لجوع أخر الليل اصنعي فطائر اللحمة المفرومة بقوام هش وخفيف أحلى من المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجوع أخر الليل اصنعي فطائر اللحمة المفرومة بقوام هش وخفيف أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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