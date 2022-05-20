ضاع عمرنا بنعمل الكيك غلط شوفي الجديد وب 2 بيضة وبس اتحداكي هتقومي تعمليها حالا

تكون الكيكة نوع من أنواع الحلويات الشهي واللذيذ لذلك لا يمكن أن نستغني عنه حيث يتكون من مكونات سهلة من الحليب والبيض والدقيق فتكون جميع هذه العناصر مغذية جدا وتساعد في بناء الجسم والمخ والعضلات وتسعى ربات المنازل إلى عمل كل ما هو صحي وسهل حيث عندما نقوم بعمل الكيكة نقوم بعملها في الفرن وتحتاج إلى كثير من البيض ولكن اليوم سوف نوضح لكم طريقة عملها من خلال ٢ بيضة فقط وعن طريق البوتاجاز دون الحاجة إلى الفرن من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الكيكة بعدد ٢ بيضة

عندما يكون لدى ربات المنزل عدد ٢ بيضة فقط ونجد أنها تريد عمل كيكة لأفراد أسرتها فأنها يمكن أن تقوم بعمل الكيكة بكل سهولة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

٢ بيضة.

دقيق.

فانيليا.

بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

كوب حليب

طريقة تحضير الكيكة بعدد ٢ بيضة