نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنعمل الكيك غلط شوفي الجديد وب 2 بيضة وبس اتحداكي هتقومي تعمليها حالا في المقال التالي
تكون الكيكة نوع من أنواع الحلويات الشهي واللذيذ لذلك لا يمكن أن نستغني عنه حيث يتكون من مكونات سهلة من الحليب والبيض والدقيق فتكون جميع هذه العناصر مغذية جدا وتساعد في بناء الجسم والمخ والعضلات وتسعى ربات المنازل إلى عمل كل ما هو صحي وسهل حيث عندما نقوم بعمل الكيكة نقوم بعملها في الفرن وتحتاج إلى كثير من البيض ولكن اليوم سوف نوضح لكم طريقة عملها من خلال ٢ بيضة فقط وعن طريق البوتاجاز دون الحاجة إلى الفرن من خلال هذا المقال.
مكونات عمل الكيكة بعدد ٢ بيضة
عندما يكون لدى ربات المنزل عدد ٢ بيضة فقط ونجد أنها تريد عمل كيكة لأفراد أسرتها فأنها يمكن أن تقوم بعمل الكيكة بكل سهولة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
- ٢ بيضة.
- دقيق.
- فانيليا.
- بيكنج بودر.
- نصف كوب زيت.
- كوب حليب
طريقة تحضير الكيكة بعدد ٢ بيضة
- نضع السكر مع الزيت ونقوم بخفقهم جيدا.
- نضع بعد ذلك البيض مع الفانيليا مع الحليب مع استمرار الخفق ونقوم بتقليب جميع المكونات لكي تتجانس.
- نقوم بعد ذلك بنخل الدقيق مع البيكنج بودر.
- نضع الدقيق على الخليط بالتدريج حتى نحصل على قوام متجانس.
- نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا.
- نحضر صينية ونضع به الماء ونضعها على النار.
نحضر أكواب من الصيني ونقوم بدهنها بواسطة الفرشاة ونأخذ من خليط الكيك ونضعه في الأكواب.
- توضع الأكواب في الصينية ونقوم بتغطيتها بواسطة غطاء مع فوطة ونقوم بسد جميع الفتحات حتى لا يخرج البخار.
- نقوم بعد ذلك بتهدئة النار تماما ونتركها لمدة نصف ساعة.
- وعند تمام نضج الكيكة نخرجها من الأكواب ونقوم بقلبها على طبق مسطح.
- تكرر الخطوات السابقة حتى ننهي كمية الكيك التي لدينا.
- عند الانتهاء نقوم بتقديمها ونضع علي قطع صوص الشكولاتة مع جوز الهند.
- وبذلك استطعنا أن نقدم الكيك بواسطة ٢ بيضة على البوتاجاز بشكل جديد ومميز وعلى جميع ربات المنازل أن يقوموا بعملها لأسعاد أطفالهم بأسهل المكونات وطرق التحضير.
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