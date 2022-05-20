بحبة بطاطس غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة ستبهرك النتيجة

يعاني الكثير من النساء من الشعر الخشن والمجعد لذلك قام الكثير من هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من التجعد والهيشان لذلك سوف نوضح لكم وصفة البطاطس حيث أن البطاطس نوع من الخضروات الشهي واللذيذ لذلك يعشقه الأطفال مع الكاتشب عند قليه فتتميز بطعم لذيذ وشهي ولكن ما لا نعلمه أنه يمكن أن نستخدمه في وضعه على الشعر وسوف نوضح وصفة البطاطس للشعر من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة البطاطس للشعر

عندما نقوم بتحضير وصفة البطاطس للشعر نجد أنها تتكون من مكونات وبسيطة وتوجد في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

بطاطس.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

زبادي.

ماء.

طريقة تحضير وصفة البطاطس للشعر

يتم تحضير تلك الوصفة بخطوات سهلة وسريعة ويمكن لجميع النساء أن تقوم بتحضيره بخطوات سهلة وسريعة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر البطاطس ونقوم بغسلها جيدا وتقطيعها.

نضع البطاطس في الخلاط مع نصف كوب من الماء ونقوم بعصرها.

نضع البطاطس في وعاء مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند والزبادي.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أقسام ونضع الخلطة على كل قسم من الاقسام.

ونقوم بلف الشعر ولبس بونيه عليه لمدة ساعتين على الأقل.

وبعد ذلك نقوم بغسله بالماء والشامبو وسوف نلاحظ نتائج هائل ورائع للشعر.

فوائد البطاطس للشعر

نجد عند استخدام البطاطس للشعر نحصل على كثير من الفوائد التي لا حصر لها حيث تعمل البطاطس على تنعيم الشعر والتخلص من الهيشان وتحفيز بصيلة الشعر وسوف نتعرف على فوائد البطاطس من خلال النقاط التالية..