كولاجين منزلي قوي لتسمين الوجه ونفخ الخدود ومحاربة التجاعيد وشد البشرة مش هتصدقي جمالك

تقوم الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن كولاجين طبيعي للبشرة لشدها وإعادة نضارتها والتخلص من البقع وأثار الشمس المزعجة كما تقوم بالبحث عن بعض الكريمات والمستحضرات للتخلص من أثار الحبوب والقضاء على الهالات السوداء المزعجة وهناك العديد من الوصفات التي تساعد في الحصول على بشرة نقية خالية من أي شوائب علاوة على أنها تعتبر من ضمن الوصفات العلاجية السريعة التي لا يوجد لها أي أعراض جانبية وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال هذا المقال بأبسط المكونات المتوفرة لدى كل سيدة في المنزل وبأقل التكاليف.

كولاجين الخيار لشد البشرة والقضاء على التجاعيد وتسمين الوجه

يعتبر الخيار من ضمن المكونات التي تمنح البشرة نعومة وترطيب مميز والقضاء على التجاعيد تمامًا وتسمين الوجهوسوف نتناول طريقة تحضيره خلال تلك السطور

المكونات

حبة من الخيار.

كبسولة ه سيلينوم.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من مكون الزبادي.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار الخيارة ونغسلها جيدًا ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح ونضربها في الخلاط.

نقوم بإضافة كبسولة من ه سيلينوم إلى الخيار مع التقليب الجيد.

نضيف قطرات من ماء الورد ونقلب المحتوياتجيدًا.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من مكون الزبادي ونقلب تلك المحتويات جيدًا.

نقوم بغسل الوجه وتجفيفه نقوم بفرد تلك الكولاجين الطبيعي على البشرة ونتركه حوالي ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

نقوم بغسل البشرة جيدًا وسوف نحصل على نتيجة مبهرة يمكن تكرار تلك الكولاجين مرتين في الأسبوع وسوف نحصل على نتيجة رائعة من أول استخدام.

كولاجين الخميرة لشد البشرة

تعتبر الخميرة من المكونات المهمة غلتي تعزز البشرة وتكسبها ترطيب وصفاء مميز وسوف نتناول طريقة تحضير كولاجين بأقل المكونات خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الأصلي.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير