اصنعي كفتة الفراخ المشوية بمكونات اقتصادية وطعم لذيذ أحلى من المطاعم

كفتة الفراخ المشوية، من أجمل الأكلات المصرية التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، وهى من الوحبات الخفيفة، وطعمها طيب ورائحتها جميلة، وتقدم دائما بجانب سلطة الطحينة، الأرز الأبيض، والمكرونة بالصلصة، كما تحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وطرقة تحضيرها بسيطة وسهلة مما يجعل الكثير من ربات البيوت تقديمها كوجبة عشاء خفيفة سريعة التحضير ولا تستغرق وقت طويل في شويها، ولكي نضمن السلامة للأسرة يجب صنعها في البيت بدل شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية

سوف نتعرف على مكونات بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كيلو من صدور الدجاج المفرومة بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة صغيرة من الثوم المفرومة. قرن من الفلفل الرومي المفروم. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الدقيق. نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع به صدور الفراخ المفرومة، ثم نقوم بإضافة البهارات والتوابل، والملح، والنشا، والدقيق ونقلب المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة البصل المفروم، والفلفل الرومي، والثوم المفروم للخليط ونقلب برفق حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع متوسطة الحجم، ثم نقوم بإحضار الشوية ونضع بها كمية متوسطة من الفحم المشتعل.

نقوم برص أصابع الكفتة على الشواية، ثم نقوم بتقلب الكفتة من حين لأخر حتى نحصل على لون ذهبي جميل وتنضج تماماً.

نحضر طبق التقديم ونضع عليه القليل من البقدونس المفروم، ثم نقوم برص أصابع الكفتة عليه ونقدمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح كفتة الفراخ المشوية

سوف نتعرف على سر نجاح الكفتة بالمنزل وهى كما يلي:-