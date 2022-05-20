فكرة بمليون جنية.. ضعي الصابون علي الخيار ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك

يعتبر الصابون على الخيار من الوصفات الطبيعية المهمة التي لها تأثير سحري على البشرة والجسم حيث يعمل الصابون على ترطيب البشرة والجسم والحصول كما يساعد الخيار على تفتيح وإعطاء نضارة مميزة للبشرة والجسم كما يعمل الخيار على التخلص من الهالات السوداء وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم كما يساعد على ترطيبه وإزالة الخطوط البيضاء المزعجة فماذا يحدث عند وضع الخيار على الصابون وهذا ما سوف نتناوله خلال هذا المقال بالتفصيل وكيف يمكن تحضيرهما معًا بأقل الإمكانيات المتوفرة بدون الحاجة إلى شراء أي مستحضرات من الخارج أو كريمات غالية الثمن.

ضعي الصابون على الخيار ومش هتصدقي النتيجة

للصابون والخيار استعمالات عديدة ونتيجة سحرية حيث يغني كل منهما عن الكريمات والمستحضرات الغالية وسوف نتناول طريقة استعمالهما خلال تلك السطور

المكونات

صابونة مبشورة.

حبة واحدة من الخيار.

زيت زيتون.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الزبادي

طريقة التحضير

نقوم بإحضار أي نوع من الصابون حسب الرغبة ولكن يفضل أن يكون صابون طبي.

نقوم بإحضار خيارة واحدة ونقوم بغسلها جيدًا وإزالة القشرة الخارجية ونقوم بضربها في الخلاط.

نقوم بوضع الخيار على الصابون المبشور ونقوم بخلط المحتويات جيدًا.

نضع قطرات من ماء الورد على تلك المكونات ونخلطها جيدًا.

نضيف ملعقة من مكون الزبادي ونخلط تلك المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بفرد تلك المكونات على البشرة والجسم ونتركها لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

نقوم بشطف تلك المكونات جيدًا ونغسلها يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع خلال شهر واحد وسنحصل على نتيجة مبهرة.

أهمية الخيار مع الصابون

يوجد فوائد عديدة للخيار مع الصابون سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور