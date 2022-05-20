مكون سحري ضعيه على ليفة الاستحمام وادعكي جسمك مرة واحدة هينور في الضلمة تبييض فوري للبشرة والجسم

لقد تكثف البحث مؤخرا من قبل الكثير من السيدات حول كيفية التخلص من الاسمرار وتبييض الجسم بالكامل والتخلص من السواد لذلك بعد البحث والاطلاع حول أهم الوصفات الطبيعية وجد أن عنصري الملح والليمون هم من أهم العناصر الطبيعية التي تساعد على تبييض الجسم وتفتيحه والتخلص من السواد والبقع الداكنة لذلك سوف نوضح كيفية تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

ضعيها علي ليفة الاستحمام وادعكي جسمك

يعد السواد والبقع الداكنة من الأشياء التي تزعج السيدات كثيرا وتسبب لها الأحراج لذلك سوف نوضح لكم وصفة الملح والليمون على الليفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ملح.

ليمون.

بلسم.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نحضر الليفة ونجهز ويجب أن تكون خشنة.

نحضر وعاء ونضع به الملح مع الليمون مع البلسم مع زيت الزيتون ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا.

نحضر الليفة ونقوم بوضع ملعقة من الخليط عليها ونقوم بتدليك الجسم بها بشكل جيد.

نقوم بعد ذلك بالاستحمام بشكل طبيعي.

وبعد الانتهاء من ذلك سوف نلاحظ نتائج هائلة للجسم والتخلص من السواد والاسمرار.

وصفة النشا لتنعيم البشرة

نجد عندما نحضر وصفة النشا نجد أنها تتكون من عناصر متوفرة في كل منزل وتتكون من مكونات متاحة لدينا لذلك سوف نتعرف على مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

نشا.

فازلين.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

نحضر النشا ونقوم بوضع ماء الورد عليه ونخلطهم جيدا حتى يصبح القوام كريمي.

نضع بعد ذلك الفازلين ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ونضع بعد ذلك زيت الزيتون وجوز هند عليهم ونخلطهم جيدا.

يتم وضع تلك الوصفة على الجسم وأماكنالاسمرار وتساعد على تفتيحها وتنعيم البشرة وبياضها.

فوائد الليمون للبشرة