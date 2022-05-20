نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري كريم النشا والليمون يجعل بشرتك مشدودة وبيضاء كملكات الجمال في المقال التالي
كريم النشا والليمون من الكريمات الممتازة التي تعطي نتائجها من أول استعمال، حيث يقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائيًا، ويزيد من نضارة وحيوية البشرة ويجعلها تبدو أصغر سناً، ويعرف بخصائصه الفعالة على البشرة فيتغلغل داخل المسام المفتوحة ويعمل على إخراج الدهون المتراكمة داخلها والتي تشوه مظهر الوجه، كما يعمل على تبييض البشرة ومنحها ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال، وهو رائع في إزالة الهالات السوداء التي تظهر حول العين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بخطوات سهلة بالمنزل.
مكونات عمل كريم النشا والليمون لتبييض البشرة
يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ٢ حبة كبيرة من الليمون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والليمون السحري إزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نقوم بتقطيع الليمون إلي شرائح رفيعة الحجم، ثم نقوم بوضع الشرائح في وعاء متوسط الحجم.
- نقوم بوضع الماء على شرائح الليمون ونقلبهم مع بعض، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة حتى يستوي الليمون تمامًا.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به خليط الليمون، والنشا، ونخفق جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بتفريغ الخليط في علبة فارغة، ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية ونقلب حتى يتجانس الخليط تمامًا.
- نقوم باستخدام الكريم كل ليلة على البشرة، ثم نتركه حتى الصباح ويتم غسله بالماء البارد وسوف نلاحظ نعومة ونضارة البشرة.
فوائد كريم النشا والليمون للبشرة
يحتوي الكريم على فوائد مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف.
- يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه.
- يعمل على غلق المسام الواسعة بشكل رائع.
- يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع.
- يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر جمالاً.
- يقضي نهائيًا على ترهلات الجلد ويحارب الشيخوخة المبكرة.
- يعمل كمرطب طبيعي رائع للبشرة، كما يحافظ عليها من التشققات.
- يعمل على تقشير الجلد الميت والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة.
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