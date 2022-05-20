القرنفل معجزة ربانية تنبت الفراغات حتي لو كان أصلع تطول الشعر بجنون وتعالج التساقط وشيب الشعر

تبحث الكثير من السيدات عن الطرق الصحية والصحيحة للحصول على شعر طويل حيث يعتبر الشعر الطويل هو حلم كل سيدة وفتاة كما يعتبر وجود فرغات في الشعر من الأمور المزعجة التي تقلق الكثير من السيدات مما يجعلهن تقوم بشراء الكريمات والمستحضرات التجميلية ولكن ما يعرقل شراء تلك الأشياء أنها قد تكون غالية الثمن ولكن هناك بعض الوصفات الطبية والعلاجية لتطويل الشعر بدون الحاجة لشراء كريمات أو أي مستحضرات وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الوصفات الطبيعية التي تخلصنا من الفراغات بشكل نهائي كما أنها تعمل على إنبات الشعر في مقدمة الرأس.

وصفة القرنفل لتطويل الشعر

يعتبر القرنفل من المواد الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تزيد من كثافة وتطويل الشعر وسوف نتناول طريقة استخدامه على فروة الرأس بالتفصيل خلال تلك السطور

المكونات

عيدان من القرنفل.

ثوم مهروس.

زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من النشا.

زيت الخروع.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار عيدان القرنفل ونقوم بطحنها جيدًا.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون إلى القرنفل.

نضع نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس إلى تلك المكونات مع التقليب الجيد.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الخروع ونقلب المحتويات الأربعة جيدًا حتى تصبح متجانسة.

نقوم بغسل الشعر من أي شوائب أو زيوت موجودة عليه بواسطة الشامبو.

نقوم بوضع تلك المكونات على فروة الرأس مع التدليك الجيد ونقوم بتغطية الشعر بواسطة كيس بلاستيك.

نترك تلك الوصفة على الشعر لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

نقوم بغسل الشعر جيدًا يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر وسوف نلاحظ النتيجة.

أهمية القرنفل

توجد فوائد عديدة للقرنفل لا تعد ولا تحصى وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور