الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا كأنه متسشور شعرك هيصبح ناعم جدا مثل الحرير

فرد الشعر بالنشا، يستخدم النشا في صناعة الحلويات وكذلك الأطعمة، حيث يعطي مذاق رائع ولذيذ لبعض الأطعمة، كما يدخل في وصفات البشرة، حيث يساعد على شد جلد البشرة والقضاء على التجاعيد وخلايا الجلد الميت، ويجدد الخلايا ويعيد للبشرة النضارة والنعومة السحرية، ولم تتوقف استخدامات النشا في الأطعمة ووصفات البشرة فقط، بل يدخل في وصفات فرد الشعر، حيث يساعد على فك تشابكات الشعر وترطيبه، ويجعل الشعر ناعم الملمس ومفرود، كما يتم إضافته إلى عدة مكونات طبيعية تساعد على فرد الشعر، بدلا من الاعتماد على المكواة أو عمل بروتين او كيراتين للشعر، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بالنشا.

فرد الشعر بالنشا

إذا كنتِ تعانين من الشعر المموج والمجعد، فإن وصفة النشا سوف تساعدك على حل هذه المشكلة بشكل سريع، حيث يساعد على ترطيب الشعر وسهولة تفريشه، كما أن مكوناتها كلها طبيعية وتعطي نتائج سريعة للشعر الخشن، ولتحضير الوصفة نحتاج إلى المكونات التالية.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

2 ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين من عصير الليمون كبيرتين.

غطاء الرأس.

شامبو.

طريقة فرد الشعر بالنشا

يساعد جوز الهند على تكثيف عملية فرد الشعر بكل سهولة، حيث يحتوي على فيتامينات ومركبات هامة تغذي الشعر وترطبه، وزيت الزيتون يساعد على تنعيم الشعر، لذا فإن مكونات الوصفة ممتازة للتخلص من الشعر المموج المزعج، حيث يتم تحضيرها واستخدامها من خلال إتباع الآتي.