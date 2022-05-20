معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر بالفازلين، تعاني الكثير من السيدات ذات الشعر الكثيف من الشعور بالحرج أمام الناس، بسبب مظهر الشعر الذي يفقدهن الثقة بأنفسهن، علاوةً على أن بعض طرق إزالة الشعر تظل إما مؤلمة للغاية أو مكلفة بالنسبة لهن، مما يسبب لهن مشكلة نفسية.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد

ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقة كبيرة من الملح

يمكنك زيادة الكمية وفقاً لحجم الأماكن التي تودين إزالة الشعر منها.

طريقة التحضير

قومي بمزج الملح مع الفازلين بشكل جيد، حتى يصبحا خليط متجانس القوام.

ضعي الخليط على المكان المناسب من جسمك، وابدئي بفرك جسمك بالخليط بحركات دائرية لمدة بضع دقائق، واتركي إلى أن يجف تماماً.

اشطفي جسمك جيداً بالماء الفاتر وصابون الاستحمام، وستلاحظين سقوط الشعر بتلك الأماكن.

إزالة الشعر الزائد بالفازلين

ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ

ملعقة من الكركم

ملعقة من الحمص المطحون

طريقة التحضير

أضيفي مقدار الفازلين مع الحليب الدافئ، حتى يذوب الفازلين ويمتزج جيداً بالحليب.

قومي بخلط الكركم والحمص المطحون مع الخليط السابق، حتى تحصلي على ماسك متماسك متجانس القوام.

طبقي الماسك على المكان الذي يوجد به شعر، واتركيه حتى يجف بشكل تام.

قومي بفرك تلك الأماكن المراد إزالة الشعر بها بحركات دائرية لبضع دقائق، ثم قومي بغسل بشرتك من الماسك باستخدام ماء بارد.

نصائح يجب اتباعها عند إزالة الشعر

كما أنه جديراً بالذكر أن هناك بعض النقاط التي لابد أن تكوني على دراية بها عند استخدامك للفازلين في الوصفات الطبيعية سواء للجسم أو الشعر وهي: