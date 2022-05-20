نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل للكولاجين… اقوي وافضل كريم لشد البشرة وإزاله الجلد الميت ومقاومة التجاعيد والنتيجة مدهشه في المقال التالي
كريم لشد البشرة وإزاله الجلد، يعد لبان الدكر من المواد الغنية بمادة الكولاجين والتي تستخدم في الحفاظ على نضارة البشرة وتبييضها والقضاء على البثور الموجودة بها ولبان الدكر من أرخص المواد التي يمكن استعمالها في وصفات شد البشرة والتخلص من أي شوائب موجودة بها ولذلك إليكم وصفات خلطة كريم لبان الدكر وكيفية استعمالها بأرخص سعر وبدون مجهود.
كريم لشد البشرة وإزاله الجلد
أقوى كريم كولاجين خلطة كريم لبان الدكر
اللبان الدكر يقوم بإفراز مادة الكولاجين التي لها العديد من الفوائد الهامة للبشرة ويساعد في التخلص من الأماكن الداكنة والهالات السوداء والبثور وأيضًا الجلد الميت ويمكن استعماله بالطريقة التالية:
مكونات المطلوبة لأقوى كريم كولاجين خلطة كريم لبان الدكر
- ملعقتين من لبان الدكر المطحون.
- وملعقتين من العسل الأبيض.
- ملعقتين من الزبادي.
- ملعقة نشا.
- فرشاة للوجه.
خطوات تحضير أقوى كريم كولاجين خلطة كريم لبان الدكر
ماسك لبان الدكر من أهم وأرخص الوصفات التي تساعد على شد البشرة والحفاظ على من التجاعيد وتراكم البثور عليها ويتم تحضيرها كالآتي:
- نحضر وعاء ونضع به لبان الدكر الموجود لدينا مع العسل والنشا و ملعقتين الزبادي.
- نخلط المكونات جيدًا ثم نحضر الفرشاة ونغمسها في الخليط ونقوم بتوزيعه على الوجه وفي الأماكن التي بها مشاكل.
- نترك الخليط لمدة نصف ساعة حتى يجف.
- يتم غسل البشرة بعد مرور الوقت بالماء البارد ويتم تجفيفها و وضع كريم الترطيب.
- نحرص على تكرار الوصفة يومًا بعد يوم.
طريقة أخرى للبان الدكر لشد البشرة
يعتبر لبان الدكر كولاجين طبيعي لشد البشرة ويتم استخدامه كالتالي:
مكونات المطلوبة لكريم الكولاجين
- ثلاث ملاعق من زبدة الكاكاو.
- ملعقتين من زيت جوز الهند.
- وملعقتين من زيت اللوز الحلو.
- ملعقتين من زيت الجوجوبا.
- ثلاث ملاعق من زيت لبان الدكر.
- برطمان.
خطوات تحضير كريم الكولاجين
- نحضر وعاء ونضع به زبدة الكاكاو الموجودة لدينا و نضيف إليها زيت جوز الهند.
- نخلط المكونات ونضعها على بخار الماء حتى يمكن استخدامها.
- نضيف زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو ونستمر في خلط المكونات ثم نضع الوعاء في الثلاجة حتى يتماسك قليلًا.
- بعد ذلك نخرج الخليط من الثلاجة ونقوم بخفق المكونات حتى يصبح القوام كريمي.
- نضيف زيت لبان الدكر ونخلطه مع باقي المكونات ثم نضع الخليط في البرطمان الزجاجي ونضع منه على البشرة يوميًا.
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