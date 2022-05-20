معجزة كريم ميبو والنشا السحري لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة، ازالة الطبقات الداكنة من البشرة أمر ليس سهل، حيث نحتاج إلى مكونات قوية لتساعد على إزالة تلك الخلايا الميتة لظهور خلايا جديدة ونضرة، واستخدام الكريمات الصناعية ليس الحل الأمثل لتبيض بشرة الجسم، حيث قد تسبب التهابات شديدة للبشرة الحساسة، كما نحتاج إلى وقت كبير حتى تعيد للبشرة البياض المطلوب، لذلك الاعتماد على الوصفات الطبيعية أفضل من تلك الكريمات، وخاصة كريم ميبو والنشا، حيث يساعد كريم ميبو على ترطيب البشرة وتهدئة الالتهابات والنشا يفتح خلايا الجلد، لذلك من خلال استخدام هذه الوصفة السحرية يمكنك التخلص من الأماكن الداكنة نهائياً.

كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

التهابات البشرة المستمرة تسبب ظهور حب الشباب والأماكن الداكنة، لذلك القضاء على تلك الالتهابات يساعد على تفتيح لون البشرة، ولتحضير الوصفة نحتاج الى المكونات التالية.

4 ملاعق من كريم ميبو.

أربع ملاعق من النشا.

ملعقتين من ماء الورد كبيرتين.

عصير ليمون ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير وصفة كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

تحتاج الفتيات والسيدات إلى وصفات سريعة تحل مشاكل البشرة خلال أيام قليلة، وخاصة مشكلة تغيير لون بشرة الجسم، لأنها من أكثر المشكلات التي تواجهن، لذلك يمكنك استخدام كريم ميبو والنشا لإعادة بياض وجمال بشرتك خلال أيام بسيطة من الاستخدام، فهي وصفة سحرية وممتازة وتعطيك نتائج مضمونة، كما أن مكوناتها غير مكلفة، ويمكن تحضيرها من خلال إتباع الخطوات التالية.

نضع النشا وماء الورد وعصير الليمون في وعاء ونقلبهم.

بعدها نضيف كريم ميبو ونقلب جميع المكونات.

نحدد المكان المراد إعادة تفتيحه ونوزع عليه الخليط.

نترك المزيج على البشرة لمدة لا تقل عن ساعة.

نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام.

نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام. وأخيراً يتم تجفيف البشرة وترطيبها.

فوائد كريم ميبو والنشا للبشرة