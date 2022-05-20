معجزة القرنفل لعلاج شيب الشعر نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب، مادة الملانين في الجسم هي المسئولة عن صبغة الشعر باللون الأسود، وعند تقليل إفراز مادة الميلانين يبدأ تحول لون الشعر إلى اللون الأبيض، كما أن التقدم في العمر ونقص الفيتامينات بالجسم، ونقص إفراز مادة الميلانين يبدأ ظهور شيب الشعر، وتنزعج السيدات من ظهور الشعر الأبيض في فروة الرأس، حيث أنه يصبح غير لائق في الظهور أمام زوجها وعائلاتها، وكذلك الرجال ويرغبون في صبغة الشعر باللون الأسود أو أي لون غير الأبيض، واستخدام الصبغات الكيميائية أمر غير صحي، لأنها تسبب تلف وتساقط الشعر وضعف نموه، لذلك يفضل الجميع استخدام القرنفل الذي يعطي نتائج ممتازة في تحويل لون الشعر الأبيض إلى اللون الأسود.

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

هناك عدة عوامل تسبب ظهور شيب الشعر، حيث قد يظهر عند كبار السن نتيجة التقدم في العمر، كما قد يظهر عند الشباب في سن مبكر نتيجة كثرة تناول المشروبات الغنية بالكافيين، ونقص الحديد وفيتامين B12 بالجسم، وكذلك التدخين يسبب ظهور الشعر الأبيض، ويمكنك استخدام القرنفل في علاج شيب الشعر من خلال توافر المكونات التالية.

نصف كوب من زيت القرنفل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

نصف كوب من زيت السمسم.

كريم مرطب نصف كوب.

طريقة التحضير

يقوم زيت القرنفل بدور هام في تغذية بصيلات الشعر، وتحسين إفراز مادة الميلانين وعودة الشعر إلى لونه الطبيعى، كما يغذي زيت الزيتون الشعر ويساعد على زيادة كثافته والقضاء على شيب الشعر، لذلك فهي وصفة ممتازة تساعد على التخلص من الشعر الأبيض، ويمكن استخدامها من خلال إتباع الآتي.

يتم وضع زيت القرنفل وزيت الزيتون والسمسم والكريم المرطب في وعاء ونقلب جميع المكونات.

نوزع المزيج على الشعر من بداية الجذور حتى الأطراف.

نترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين.

نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

نكرر الوصفة مرة كل أسبوع.

فوائد القرنفل للشعر