بدون مواد كيميائية.. اقوي كريم مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحه العرق برائحة الورد يدوم 24 ساعة

مزيل عرق طبيعي، منذ أن هلت أيام فصل الصيف، بدأ الجميع يبحثون عن طرق عمل مزيل عرق طبيعي، للحفاظ على رائحة الجسم، وتجنب انبعاث رائحة كريهة من تحت الإبط، حيث أن مزيل العرق الصناعي يحتوي على مواد كيميائية شديدة تغلق مسامات البشرة ولا تسمح لها بالتعرق، وغلق هذه المسامات يسبب ظهور أماكن داكنة تحت الإبط وكذلك الإصابة بأمراض خطيرة، أما مزيل العرق الطبيعي يعطر الجسم، ويحافظ على مسامات البشرة ويفتحها، ولا يسبب أي أضرار على بشرة الجسم، كما يمكن استخدامه في تعطير أي مكان بالجسم، لذلك سوف نلقي الضوء على طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي في المنزل.

طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي في المنزل

التعرق بشكل مستمر يسبب تراكم البكتيريا والسموم على البشرة، كما يسبب للإنسان الحكة المستمرة والتهابات البشرة و غمقانها، وتسبب تلك البكتيريا انبعاث روائح غير مرغوب فيها، لذلك يفضل استخدام المزيلات الطبيعية التى من الممكن تحضيرها من خلال استخدام زيوت عطرية مميزة في المنزل، ويمكن تحضير مزيل العرق الطبيعي من خلال المكونات التالية.

ملعقتين من الشبه المطحونة.

ثلاث ملاعق من بودرة الأطفال.

ملعقة ماء ورد صغيرة.

قطرات مسك أبيض.

وعاء زجاجي نظيف.

طريقة التحضير

المزيلات الطبيعية تحمي بشرة الجسم من المواد الكيميائية الموجودة في المزيلات الجاهزة، كما تساعد هذه المكونات على تفتيح لون البشرة، والقضاء على خلايا الجلد الميت، كما أن قطرات المسك تساعد على تعطير لون الجسم برائحة زكية، ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال إتباع الآتي.

نضع الشبه وبودرة الأطفال وماء الورد في وعاء ونقلبهم.

بعدها نضيف المسك الأبيض ونقلب جميع المكونات.

نحضر الوعاء الزجاجي ونضع فيه الخليط بعد أن أصبح كريمي القوام.

يستخدم في تعطير تحت الإبط وفي أي مكان حسب الرغبة.

فوائد استخدام مزيل العرق الطبيعي