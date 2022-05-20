مش هتشترى الموتزاريلا تانى.. الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت بدون تعب احلى واوفر من الجاهزة بكتير لازم تجربيها

مش هتشترى الموتزاريلا تانى.. الجبنة الموتزاريلا المطاطية ، تعتبر الجبنة الموتزاريلا المطاطية واحدة من أنواع الجبن الذي يتم استخدامها في تحضير أنواع عديدة من الأطباق اللذيذة والشهية كتحضير البيتزا والمكرونة بالبشاميل، كما أنها تعطي للأطباق مذاق وطعم شهي للغاية ويقبل على تناول تلك الأطباق معظم الأشخاص من جميع الأعمار، ومن الآن يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بتحضير الجبنة الموتزاريلا بنفسها في البيت دون أن تحتاج إلى لشرائها وتتكلف الكثير من المال.

مش هتشترى الموتزاريلا تانى.. الجبنة الموتزاريلا المطاطية

يوجد الكثير من الطرق الذي يمكن أن يتم استخدامها لتحضير وعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بمكونات موفرة جداً فتحضيرها لا يحتاج منك الكثير بل هذه المكونات تكون موجودة بالفعل في مطبخك ومن ضمنها هذه الطريقة البسيطة التي تتمثل في التالي:

المقادير:

2 لتر لبن كامل الدسم.

2/1 كوب كبير من الخل.

4/1 كوب كبير عصير ليمون.

طريقة التحضير:

يتم وضع اللبن في قدر عميق ونظيف ويترك على النار الهادئة.

يضاف له بعد ذلك عصير الليمون والخل مع الاستمرارية في التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

خلال التقليب سوف تلاحظين وجود قطع بيضاء استمري في التحريك حتى يصبح لديك كتل من اللبن.

عندما تتكتل وتصبح قطعة واحدة لابد من أن يتم وضع حاجز بين النار والقدر,

قلبي حتى تظهر لك قطعة جبن كاملة ثم عليك بالاستمرار مع الضغط على كتلة الجبن بجانب القدر بواسطة ملعقة معدنية.

يجب أن يتم الاستمرار في التحريك والضغط على قطعة الجبن لكي تكون لديك قوام مطاطي عندما يتم تقطيعها.

ومن ثم يتم إخراج قطعة الجبن من السائل الأبيض الموجود حولها لتكون ذات قوام مطاطي عند تقطيعها ومن ثم عصرها للقضاء على ما بها من ماء.

بعدها يتم وضع الجبن في الفريزر حتى تتجمد، بعد ذلك تأتين بها وابشريها ليتم استخدامها في عمل البيتزا وتشكيلها في صورة أصابع.

طرق استخدامات الجبنة الموتزاريلا

يمكن أن يتم استخدام الجبنة الموتزاريلا في تحضير الكثير من الأطعمة المختلفة ومن هذه الطرق التالي: