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بمكونات طبيعية ومتوفرة فى كل منزل وبتكاليف بسيطة جداً يمكن صبغ الشعر عن طريق الكركم الذي يعطي الشعر لون مناسب وجميل، ومن هذه المكونات الكركم والزبادي والنشا وزيت القرنفل، وكلها مواد طبيعية تحافظ على الشعر، والكركم يعمل كصبغة طبيعية لجميع أنواع الشعر الجاف والدهني والمجعد، والكركم ليس فقط يعمل على صبغ الشعر بل أيضا يساعد على تطويل الشعر ويحافظ على صحته ولمعانه ويعمل على إزالة القشرة من الرأس، ومن فوائد الكركم أيضا يعمل على تفتيح البشرة ويزيد من نضارتها ولمعانها ويزيل البقع الداكنة والكلف والنمش، ويستخدم الكركم في الطعام، والكركم يقوي جهاز المناعة ويحمي من الأمراض، والكركم نوع من أنواع الأعشاب فيعمل على صبغ الشعر بألوان جميلة أصبح مظهر من مظاهر جمال الفتيات والسيدات فلا ننصح بإستخدام الصبغات الجاهزة التي تباع في المحلات والتي تحتوي على مواد كيميائية تساعد على صبغ الشعر وظهوره بشكل جميل. مكونات طريقة عمل خلطة الكركم لصبغ الشعر كمية من الكركم المطحون تناسب حجم الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت القرنفل

إثنين من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة من خل التفاح

إثنين ملعقة صغيرة من جوز الهند

ثلاثة ملاعق صغيرة من صودا الخبز

إثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد

فرشاة طريقة عمل خلطة الكركم لصبغ الشعر نحضر وعاء ونضع به كمية من الكركم المطحون والماء والزبادي والنشا وزيت القرنفل والليمون وخل التفاح و جوز الهند وصودا الخبز والعسل الأبيض وزيت الزيتون وماء الورد ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيداً مع بعضهم البعض.وبعد ذلك نقوم بوضع خلطة الكركم على الشعر بإستخدام فرشاة ذات أسنان واسعة ثم نقوم بتمشيط الشعر جيداً من الجذور وحتى الأطراف ثم نغطي الشعر بكيس من البلاستيك ثم نتركه لمدة ساعتين، وإذا أردنا الحصول على لون غامق يمكننا ترك خليط الكركم على الشعر لمدة أطول حتى نحصل على اللون المطلوب.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء، وسوف نلاحظ الشعر بلون جميل وطبيعي بإستخدام الكركم. عمر شويل - جدة لو عندك ملعقة كركم تعالي أقولك أزاي تصبغي شعرك بنفسك باللون اللي بتحبيه بدون أي ضرر - ثقفني

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