وداعاً لطبيب الأسنان.. كنز في مطبخك لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الاصفرار والجير نهائيا بدون ليزر

تبيض الأسنان، عند التقاط صور تذكارية نحتاج إلى الابتسامة بثقة، ولكن عند الابتسامة أو الضحك وظهور الأسنان بلون أصفر أو خطوط سوداء لا نتمكن من التقاط الصورة، حيث أن الأسنان الصفراء تحرج صاحبها، وتفقد الإنسان الابتسامة بثقة، وعلى الرغم أن هذا الصفار لا يسبب أي آلام للإنسان إلا أنه يسبب له الحرج أمام الجميع، نتيجة ظهور الأسنان بشكل غير لائق عند الحديث أو الابتسامة، لذلك يبحث الكثير عن طرق سريعة للتخلص من هذه الطبقات المزعجة، حيث أن معجون الأسنان لا يتمكن من تنظيف تلك السواد خلال فترة بسيطة، لذا سوف نستعرض لكم أفضل الطرق الطبيعية التى تعيد للأسنان بياضها وجمالها.

تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير

تناول الأطعمة دون تنظيف الأسنان بعدها مباشرة، يسبب تراكم الطبقات الصفراء والسوداء على الأسنان، لذلك عند تراكم هذه الطبقات تسبب الإزعاج للجميع، ويعتبر صودا الخبز من المكونات سريعة المفعول والتي تنظف الأسنان من جميع الطبقات السوداء، حيث يتم تحضير الوصفة من خلال المكونات التالية.

ملعقة من صودا الخبز صغيرة.

معجون أسنان حسب النوع المستخدم.

فرشاة تنظيف أسنان.

1 ملعقة من عصير الليمون.

وصفة صودا الخبز لتبيض الاسنان

للابتسامة بثقة أمام الجميع لابد من امتلاك أسنان ناصعة البياض، و لامتلاك تلك الأسنان لابد من تنظيفها بمكونات قوية وبشكل مستمر، ويساعد صودا الخبز على تنظيف الأسنان خلال وقت بسيط من جميع الطبقات الغير مرغوب فيها، فهو يدخل في عدة استخدامات نتيجة مفعوله السحري، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

نحضر فرشاة الأسنان ونضع عليها صودا الخبز وعصير الليمون وفوقهم معجون الأسنان.

نقوم بفرك الأسنان لمدة ثلاث دقائق.

نكرر هذه الوصفة بشكل يومي حتى تختفي الطبقات الصفراء.

يمكن استخدام ملعقة كبيرة من صودا الخبز ونصف كوب من الماء كغسول للفم بشكل يومي.

فوائد صودا الخبز لتبيض الاسنان