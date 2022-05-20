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من أقوى الخلطات الفعالة والآمنه والتى تعمل على تبييض وتفتيح المنطقة الحساسة وهى الخلطة المغربية، والتى بالفعل أثبتت أنها تعطي جسم مثالي أبيض خالى من أي عيوب، وتعتني السيدات بتفتيح الجسم خاصة المنطقة الحساسة وهذه المنطقة تكون أغمق المناطق بالجسم، ويكون إسمرارها وغمقانها لأسباب كثيرة منها هذه المناطق لا تتعرض إلى التهوية الجيدة، وعدم إرتداء الملابس القطنية وتلك هى التى لا تعمل على إمتصاص العرق، وعدم الإهتمام بالنظافة الشخصية وتركها دون الإعتناء بنظافتها، وإزالة الشعر الزائد بإستخدام شفرات الحلاقة والتى تسبب إسمرار هذه المنطقة، وكثرة إستخدام المنتجات المرطبة والزيوت العطرية التى تعمل على غلق المسام فبالتالي تؤدي إلى إسمرارها، ترك الحبوب أو البثور وعدم معالجتها تؤدي أيضا إلى إسمرار وغمقان هذه المناطق فالخلطة المغربية هى التى تساعد على تبييضها والتى تتكون من بودرة خشب الصندل والحليب والزبادى وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الصبار والنشا ودقيق الشوفان وماء الورد. مكونات عمل خلطة مغربية لتبييض المنطقة الحساسة ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

إثنين ملعقة كبيرة من بودرة خشب الصندل

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الصبار

إثنين ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد طريقة عمل خلطة لتبييض المنطقة الحساسة أولا نقوم بغسل وتنظيف المنطقة الحساسة جيدا بالماء وبعد ذلك نقوم بتجفيفها بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا وبودرة خشب الصندل والحليب والزبادى وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الصبار ودقيق الشوفان وماء الورد ويتم تقليب هذه المكونات جيداً مع بعضها البعض.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخلطة المغربية على المنطقة الحساسة ونوزعها جيدا ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل هذه المنطقة بالماء الفاتر ونكرر وضع الخلطة المغربية يوم بعد يوم، وبعد شهر سوف نلاحظ المنطقة الحساسة تظهر بيضاء خالية من أي بقع داكنة وبرائحة جميلة. عمر شويل - جدة لو عندك أسمرار في منطقة البيكيني ومحتارة أزاي تبيضيها السر في الوصفة المغربية - ثقفني

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