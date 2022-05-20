لن تصدقي معجزة القرفة لنفخ الشفايف ضعيها 15 دقيقة وهتتنفخ طبيعي بدون فيلر وتكاليف

أصبح نفخ الشفايف فى السنوات الأخيرة من صيحات الموضة المنتشرة بين الفتيات لذلك يسعى الكثير من الفتيات فى الحصول على شفايف كبيرة وممتلئة مثل المشاهير ونجمات السينما لأن الشفايف الكبيرة والممتلئة من أكثر الملامح التى تميز الوجه فيوجد العديد من الفتيات والنساء يقومون بإستخدام حقن الفيلر والبوتكس لنفخ الشفايف وهذه الحقن مضرة جدا بالشفايف لأنها من الممكن أن تسبب الحساسية بعد حقن الشفايف، وبعد الحقن يمكن أن يؤدي إلى تورم الشفايف لعدة أيام كثيرة، ويمكن أن يؤدي إلى تصلب وجلطة بالشفايف، ولا نضمن المواد التى يتم حقن الشفايف بها فمن الممكن أن تكون هذه المواد منتهية الصلاحية فلابد من إستبعاد إستخدام الحقن، لذلك ننصح بإستخدام مواد طبيعية وآمنه، ويوجد فى كل مطبخ مكون طبيعي وهي القرفة التى لها فوائد عديدة مثل نفخ الشفايف لأن القرفة تحتوى على زيت يعمل على تكبير الشفايف بشكل طبيعي وتجعلها وردية وتعمل على زيادة تدفق الدم إليها.

مكونات طريقة عمل وصفة القرفة لنفخ الشفايف

إثنين ملعقة كبيرة من زيت القرفة

ملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا

ملعقة واحدة صغيرة من العسل

نصف ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة من جوز الهند

قطرة واحدة صغيرة من زيت النعناع العطري

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز

فرشاة ناعمة

طريقة عمل وصفة القرفة لنفخ لنفخ الشفايف