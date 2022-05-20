طريقة عمل وصفة اللحمة المفرومة بالكاري الباكستانية

وصفة اللحمة المفرومة بالكاري باللحمة البقري ، تعتبر من الاطباق التقليدية المشهورة على السفرة الباكستانية ، والميزة في الطبق ده انه سهل جدا وسريع التحضير ، يعني تقدري تعمليه لو معندكيش وقت عايزة اكله سريعة ، قدميه مع الارز الابيض ، تعالوا نشوف الطريقة مع بعض في السطور الجاية.
وصفة اللحمة المفرومة بالكاري:
المقادير:
– 455 جرام لحمة مفرومة.
– 6 معالق كبيرة زيت زيتون.
– 1 بصلة صغيرة, متقطعة مكعبات.
– 2 حبة طماطم متوسطين, مفرومين.
– 1 معلقة كبيرة كاري بودر.
– 1 معلقة صغيرة بابريكا.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– ¾ معلقة صغيرة فلفل اسود.
– ½ معلقة صغيرة شطة (او حسب الرغبة).
– 240 جرام بسلة مسلوقة (اختياري).
طريقة التحضير:
1- في طاسة على نار متوسطة سخني زيت الزيتون ، ضيفي البصل وقلبيه مع الزيت لحد ما لونه يتحول للبني ، حوالي من 5 – 8 دقايق ، ضيفي اللحمة المفرومة والطماطم ، وسيبيها تطبخ على النار ، وهي مكشوفة من غير غطا ، لحد ما الطماطم تتسبك ، حوالي 15 دقيقة.
2- ضيفي الكاري, الشطة, الملح, الفلفل, البابريكا ، قلبي كل المكونات مع بعض وغطيها وسيبيها على نار خفيفة ، حوالي 30 دقيقة ، بعدها ضيفي البسلة ومعاها ½ كوباية ماية او شوربة ، وقلبي وسيبيه على النار لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس ، حوالي من 3 – 5 دقايق.
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