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المايونيز نوع من أنواع الصلصات التى توجد بجانب العديد من الأطباق مثل المقليات والمشويات والمحشيات، وتضاف صلصلة المايونيز إلى كثير من الساندويتشات مثل البطاطس والسجق والهامبرج والكبدة والمكرونة، ويضاف المايونيز إلى فتة الشاورما الدجاج والتتبيلات، ويتميز المايونيز بقوامه الكريمى الهش، وبطعمه الحامض، ولونه الأبيض، ولونه الأصفر إذا كان مضاف إليه البيض، ويقبل العديد من الناس على تناول صلصلة المايونيز بجانب الوجبات الغذائية سواء على مائدة الغذاء أو على مائدة العشاء لأن المايونيز بطعمه الحامض يعمل على فتح الشهية، ويمكن عمل المايونيز بدون إضافة البيض له، وإضافة المايونيز إلى الأكلات يعطيه نكهة لذيذة ورائعة، وللمايونيز إستخدامات أخرى غير الطعام فيدخل المايونيز فى وصفة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة. مكونات طريقة عمل المايونيز بدون بيض ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا الأبيض

كوب واحد كبير من الماء البارد

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ربع كوب ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودر

ملعقة واحدة صغيرة من الخردل

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الذرة

ثمرة واحدة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدا

ربع كوب صغير من الحليب طريقة عمل المايونيز بدون بيض في البداية نقوم بتحضير إناء ونضع به كوب واحد كبير من الماء البارد وثلاثة ملاعق كبيرة من النشا الأبيض ثم نقوم بتقليبه على البارد ثم نرفعه على نار هادئة جدا مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه ثقيل وناعم وبعد ذلك نقوم برفع الإناء من على النار

ونتركه جانبا حتى يبرد.

ونتركه جانبا حتى يبرد. ثم نقوم بوضع باقي المكونات على خليط النشا والماء من الخل وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والثوم البودر والخردل وزيت الزيتون أو زيت الذرة حسب الرغبة وثمرة واحدة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدا ويتم تقليب هذه المكونات.

وبعد ذلك نقوم بوضع ربع كوب صغير من الحليب مع الإستمرار فى التقليب الجيد حتى يعطينا القوام المناسب الكريمى والهش ويمكن الإحتفاظ بالمايونيز فى وعاء مناسب فى الثلاجة لحين إستخدامها. عمر شويل - جدة بدون بيض نهائي أعملي المايونيز في المنزل بطريقة مظبوطة 100% وبقوام تقيل في دقيقتين - ثقفني

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