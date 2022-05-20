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ثبت علميا أن للحلبة فوائد كثيرة فهي تعتبر من الأعشاب المفيدة والطبيعية، وكانت الحلبة تستخدم قديما فى الطب البديل فى علاج كثير من الأمراض لأنها تحتوي على البروتين والماء والنشا والماغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامين، ويعتبر شرب الحلبة على الريق من أفضل المشروبات لأن عند شرب كوب من الحلبة على معدة فارغة تعمل على تنظيف المعدة والقولون وتعمل على تنقية الدم من أي سموم بالجسم لذلك ينصح الأطباء بشرب مغلي الحلبة التي تشفي الكثير من الأمراض، وينصح خبراء التجميل بشرب كوب مغلي الحلبة لأن له فوائد عديدة وصحية على البشرة والشعر وزيادة الوزن، وتستخدم الحلبة في عمل التوابل والبهارات التي تدخل فى كثير من الأكلات. فوائد مذهلة لشرب الحلبة على الريق تعمل الحلبة على معالجة التهابات الحلق والحنجرة وتعمل على طرد البلغم من الحلق والأنف.

تعمل الحلبة على معالجة الأنفلونزا ونزلات البرد والجيوب الأنفية، وتعمل على تهدئة السعال.

تعمل الحلبة على تطويل الشعر وتنعيمه فعند شرب الحلبة تعمل على تغذية بصيلات الشعر فبالتالي تعطينا شعر صحي ولامع، وتعمل الحلبة على معالجة قشرة الرأس وتمنع تساقط الشعر.

شرب كوب الحلبة على الريق يعمل على تنظيف القولون والأمعاء والمعدة ويعمل أيضا على إزالة السموم من الجسم.

تحد الحلبة من أمراض الجلطات القلبية وتعمل على تقوية عضلة القلب وتحمي من تصلبات الشرايين.

تعطي الحلبة رائحة جميلة للفم.

عند إضافة الحليب إلي كوب الحلبة يعمل على زيادة القيمة الغذائية، وتساعد على بناء العضلات وتقوي العظام وتحمي من هشاشة العظام.

عند إضافة التمر إلي كوب الحلبة فإنه يعمل على زيادة الوزن للذين يعانون من النحافة.

الحلبة تعمل على القضاء على الديدان والبكتيريا.

تعمل الحلبة كغسول للبشرة فهي تزيل خلايا الجلد الميتة وتزيل الرؤوس السوداء.

تعالج أي التهابات بالجسم.

تعمل الحلبة في إعتدال ضغط الدم.

تساعد الحلبة في عملية الهضم وتسهل عملية هضم الطعام لأنه يحتوي على نسبة من الماء، وتعالج الحلبة الإمساك.

تعمل الحلبة على زيادة الحليب عند الأمهات المرضعات لأنها تعمل على زيادة إنتاج هرمون الحليب. عمر شويل - جدة فوائد شرب مغلي الحلبة على الريق لن تصدقي ما يحدث لصحتك وجسمك يصنع المعجزات - ثقفني

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