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الباذنجان نوع من أنواع الأكلات الشعبية التي يفضل تناولها العديد من الناس، ويقبل على تناولها الكبار والصغار، ودائما ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحديد بتناول الباذنجان لأن له قيمة غذائية عالية جدا ويعمل على رفع نسبة الحديد في الدم اللازم لبناء الجسم، ويعمل الباذنجان أيضا على رفع نسبة الهيموجلوبين ويعالج الأنيميا وفقر الدم، والباذنجان له إستخدامات كثيرة منها أنه يمكن عمله محشي بالأرز، ويمكن عمل الباذنجان سلطة بابا غنوج عن طريق سلق أو شوي الباذنجان، ويمكن عمل الباذنجان مخلل بالثوم والخل والليمون. مكونات طريقة عمل الباذنجان المقلي فى الفرن ثلاثة ثمرات من الباذنجان متوسطة الحجم

أربعة ملاعق كبيرة من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق

نصف كوب كبير من الماء

رشة من البصل البودر

رشة من الثوم البودر

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

رشة من البابريكا

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الذرة حسب الرغبة طريقة عمل الباذنجان المقلي فى الفرن أولا نقوم بغسل الباذنجان بالماء جيداً ثم نقوم بتقطيعه على شكل حلقات دائرية أو علي شكل مكعبات متوسطة الحجم.

وبعد ذلك نقوم بوضع الباذنجان في إناء ونضع عليه أربعة ملاعق كبيرة من الملح، وبعد ذلك نقوم بتقليب الباذنجان والملح جيدا ثم نتركه جانباً لمدة ساعة إلي ساعتين لأن عند وضع الباذنجان في الملح يعمل على عدم إمتصاص الباذنجان الزيت.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا وثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق وثوم بودر وبصل بودر والفلفل الأسود ونصف كوب كبير من الماء ونقوم بخلط هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم بغسل الباذنجان جيداً بالماء ونقوم بوضعه في في خليط الدقيق والنشا ثم نحضر صينية مناسبة ونضع بها قطع الباذنجان ثم نقوم برش ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الذرة ثم نضعها فى الفرن ونتركها حتى تمام النضج، وبعد ذلك نضع الباذنجان المقلي فى طبق التقديم وتقدم ساخنة ومقرمشة. عمر شويل - جدة طريقة مبتكرة لقلي الباذنجان الصحية بدون ما تشرب نقطة زيت نهائي بطعم لذيذ جداً - ثقفني

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