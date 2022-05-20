نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالحنة المنزلية أصبغي حواجبك بنفسك في البيت بطريقة صحية ومضمونة 100% لحواجب أكثر جاذبية في المقال التالي
تبحث كل إمرأة وكل فتاة عن أفضل الطرق للحصول على حواجب غزيرة وممتلئة لأن الحواجب تبرز جمال وجه المرأة فيوجد الكثير من الخيارات الطبيعية والفعالة التى تساعد على إظهار الحواجب بشكل طبيعى دون ضرر لذا فإن الحنة هى البديل الطبيعي والآمن لصبغ الحواجب، والحنة نوع من أنواع الصبغات الطبيعية التى تفضلها الفتيات، ولا يفضلون إستخدام الصبغات الصناعية التى بها مواد كيميائية والتى تعمل على تخفيف وإسقاط شعر الحواجب وتسبب الحساسية والإحمرار لذا ننصح بإستخدام الحنة التى تغني عن التقنيات الحديثة الغير آمنة ومكلفة جدا، وفوائد الحنة أنها تعمل على ملئ الحواجب وأنها تغني عن إستخدام المكياج وقلم تصحيح الحواجب وتعطي حواجب غامقة، والحنة تناسب أي بشرة سواء كانت البشرة الدهنية أو الجافة أو المختلطة، والحنة لا تحتوى على أي مادة ضارة، وقبل إستخدام الحنة لابد أن نختار اللون المناسب للبشرة ولابد أن نحدد الحاجبين بالقلم للحصول على شكل الحاجب المطلوب، وفيما يلى سوف نقدم إليكي مكونات وطريقة عمل صبغة الحواجب بالحنة .
مكونات طريقة عمل خلطة الحنة لصبغ الحواجب
- إثنين ملعقة كبيرة من الحنة الطبيعية
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الشاى المغلي
- إثنين ملعقة كبيرة من جل الصبار
- ملعقة واحدة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان
- ملعقة واحدة كبيرة من الكاكاو
- ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض
- رشة قليلة من الكركم
- إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
طريقة عمل خلطة الحنة لصبغ الحواجب
- أولا نقوم بتنظيف الحواجب جيدا وإزالة أي ماكياج أو زيوت عالقة بالحواجب بإستخدام قطنة نظيفة ومبللة بالماء.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به الشاي المغلي وجل الصبار والقهوة سريعة الذوبان والكاكاو العسل الأبيض ورشة قليلة من الكركم وزيت الزيتون ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بصبغ الحاجبين بإستخدام فرشاة ثم نضع خليط الحنة على شعر الحواجب ونتركه لمدة من ساعة إلى ساعتين إلى أن نحصل على درجة اللون المطلوب والمناسب للون البشرة.
- ثم نقوم بغسل الحاجبين بالماء الفاتر وسوف نلاحظ ظهور الحاجبين بلون وشكل جميل بإستخدام الحنة.
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