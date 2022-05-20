بالحنة المنزلية أصبغي حواجبك بنفسك في البيت بطريقة صحية ومضمونة 100% لحواجب أكثر جاذبية

تبحث كل إمرأة وكل فتاة عن أفضل الطرق للحصول على حواجب غزيرة وممتلئة لأن الحواجب تبرز جمال وجه المرأة فيوجد الكثير من الخيارات الطبيعية والفعالة التى تساعد على إظهار الحواجب بشكل طبيعى دون ضرر لذا فإن الحنة هى البديل الطبيعي والآمن لصبغ الحواجب، والحنة نوع من أنواع الصبغات الطبيعية التى تفضلها الفتيات، ولا يفضلون إستخدام الصبغات الصناعية التى بها مواد كيميائية والتى تعمل على تخفيف وإسقاط شعر الحواجب وتسبب الحساسية والإحمرار لذا ننصح بإستخدام الحنة التى تغني عن التقنيات الحديثة الغير آمنة ومكلفة جدا، وفوائد الحنة أنها تعمل على ملئ الحواجب وأنها تغني عن إستخدام المكياج وقلم تصحيح الحواجب وتعطي حواجب غامقة، والحنة تناسب أي بشرة سواء كانت البشرة الدهنية أو الجافة أو المختلطة، والحنة لا تحتوى على أي مادة ضارة، وقبل إستخدام الحنة لابد أن نختار اللون المناسب للبشرة ولابد أن نحدد الحاجبين بالقلم للحصول على شكل الحاجب المطلوب، وفيما يلى سوف نقدم إليكي مكونات وطريقة عمل صبغة الحواجب بالحنة .

مكونات طريقة عمل خلطة الحنة لصبغ الحواجب

إثنين ملعقة كبيرة من الحنة الطبيعية

ثلاثة ملاعق كبيرة من الشاى المغلي

إثنين ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان

ملعقة واحدة كبيرة من الكاكاو

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض

رشة قليلة من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة عمل خلطة الحنة لصبغ الحواجب