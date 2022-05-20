نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر ربانزل.. روتين تطويل الشعر وتنعيمه في شهر واحد فقط سيتغير شعرك 180 درجة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك اليوم أفضل روتين تطويل الشعر يمكن أن تستخدميه في حياتك، فالشعر هو أهم ما يزين المرأة هو شعرها، لذلك من المهم الاهتمام به وعمل روتين يومي من أجل صحة الشعر وعنايته، ونحن في هذا المقال سوف نخبرك بأهم الخطوات التي يجب تطبيقها من أجل شعر أطول وصحي أكثر، والآن تابعي معنا المقال لمتابعة الخطوات التي سوف نخبرك بها.

روتين تطويل الشعر

هناك الكثير من الأمور التي عليك تطبيقها في روتين العناية بشعرك، وسوف تُحدث فارق كبير في شعرك من حيث الطول والكثافة.

استخدام مشط واسع

أثناء تسريح الشعر من المهم أن نقوم باستخدام مشط واسع السنون، وذلك لأن السنون الواسعة لا تعمل على تكسير الشعيرات، ويتم تسريحه في سلاسة وسهولة.

تنشيف الشعر بشكل صحيح

من المهم أن يتم تنشيف الشعر بشكل صحيح لأنه يؤثر تأثير كبير على الشعر، والطريقة الصحيحة هي أن تقومي بلف الشعر في المنشفة وتتركيه حوالي ربع ساعة، وليس عليك أن تقومي بتنشيف الشعر بالمنشفة بقسوة، حتى لا تتكسر الشعيرات.

تدليك فروة الرأس

قومي بوضع أي زيت طبيعي تفضليه مثل زيت جوز أو زيت اللوز أو الخروع، على فروة رأسك بالكامل، ومن ثم استمري في تدليك الشعر لمدة ٥ دقائق متواصلة، وتكمن أهمية التدليك في تنشيط الدورة الدموية للشعر، فتجعله ينمو بشكل أسرع وصحي أكثر.

الماء البارد لغسل الشعر

من الأفضل أن يتم استخدام الماء البارد أو الفاتر في غسيل الشعر بدلاً من الماء الساخن، وذلك لأن الماء البارد يعمل على تعزيز نمو الشعر، ولا يسبب الهيشان مثل الماء الساخن.

تقليل استخدام الحرارة

إن استخدام الفرد الحراري بشكل مستمر يؤثر تأثير سلبي على الشعر، كما يعمل على تكسيره وهيشانه، وذلك عن تجربة شخصية، لذلك من المهم تقليل فرد الشعر بالحرارة من أجل الحفاظ على صحة شعرك.

كان ذلك روتين تطويل الشعر الذي سيعمل على تعزيز نمو شعرك وتطويله بشكل أسرع من العادي، ولكن من المهم أن تستمري في تطبيق الخطوات التي ذكرناها لك، حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة في وقت قصير.