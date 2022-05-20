نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم غالي الثمن.. لبان الذكر للوجه والتجاعيد وتخلصي من الخطوط وعلامات تقدم العمر في أسبوعين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتحدث الكثير عن أهمية لبان الذكر للوجه والتجاعيد فما مدى صحة هذا الكلام؟ بالفعل إن لبان الدكر يكون له الكثير من الفوائد للبشرة والتي لم يُحدثها أي كريم آخر، فهو عن تجربة شخصية يعمل على نقاء البشرة بشكل كبير وصفائها، كما أنه يشد الوجه مما يحميه ويحافظ عليه من التجاعيد، وهناك الكثير من المعلومات الأخرى التي سنذكرها لك في هذا المقال.

لبان الذكر للوجه والتجاعيد

إذا قومت بتجربة لبان الذكر على وجهك فلن تستطيع أن تتوقف عنه، كما أنك ستجد تغيرات فارقة في بشرتك، وبأقل تكلف.

وصفة لبان الذكر لتجاعيد الوجه

هذه الوصفة لها فعالية كبيرة في شد التجاعيد في الوجه ومنطقة أسفل العينين:

المكونات

زيت أفوكادو بمقدار ربع كوب.

زيت جوز هند بمقدار ربع كوب.

شمع عسل بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

زيت لبان ذكر بمقدار ١٠ قطرات.

وزيت المر بمقدار ١٠ قطرات.

زيت خشب الصندل بمقدار ٥ قطرات.

طريقة التحضير

نقوم بإذابة زيت جوز الهند، ومن ثم نضيف إليه باقي المكونات التي ذكرناها.

نقوم بوضع الماسك على الوجه وأسفل العينين، ويتم التدليك به بحركات دائرية لمدة دقيقة.

نتركه طوال الليل ويتم غسله في الصباح.

يطبق هذا الماسك بشكل يومي قبل النوم.

لبان الذكر لعلامات الشيخوخة

يمكنك الآن أن تتخلص من علامات الشيخوخة التي تسبب لك إزعاج عن طريق هذه الوصفة فقط:

المكونات

زيت لبان الذكر بمقدار ٦ قطرات.

يضاف إليه أي نوع من الزيت، ولكن من المهم أن يكون بدون رائحة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع كمية لبان الذكر التي ذكرناها مع الزيت الآخر الذي تفضله بكميات متساوية.

يتم مزج الزيوت مع بعضها بشكل جيد ثم نقوم بتوزيعها على البشرة.

يدلك المزيج على الوجه لمدة دقيقة كاملة.

يتم وضعه في الليل ونغسله في الصباح.

وبذلك نكون تحدثنا إليك عن لبان الذكر للوجه والتجاعيد وما هي الوصفات الفعالة والطبيعية التي سوف تُحدث تغيير في بشرتك، فكل ما عليك فعله هو الاستمرار والمواظبة عليها حتى تحصل على النتيجة المطلوبة في غضون وقت قصير.