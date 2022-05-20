هشة وساخنة.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة بكل أسرار المطاعم مش هاتشتريها من برة تاني

تعد الطعمية واحدة من أهم الأكلات الشعبية والتي امتاز بتحضيرها الشعب المصري، حيث أنها لا غنى عنها في وجبة الإفطار وخاصةً في يوم الجمعة، لذلك نقدم لك طريقة عمل الطعمية المقرمشة بسهولة في المنزل بدلًا من شرائها وأضمني نظافة الزيوت المستخدمة ونظافة المكونات أيضًا، فتابع هذا المقال وقومي بعملها لأولادك بيديك في المنزل.

طريقة عمل الطعمية المقرمشة

لعمل ألذ طعمية مقرمشة وتحضير وجبة إفطار مميزة، قومي بإتباع الخطوات التي سنقوم بعرضها عليك فيما يلي:

المكونات

كوبان كبيران من الفول المفصص.

نصف كيلو من الحمص.

ربطة من الكزبرة الطازجة الخضراء.

رأس كبيرة من الثوم البلدي.

حبة متوسطة من البصل الأحمر.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ثلاثة أكواب كبيرة من الماء.

طريقة عمل عجينة الطعمية مثل المطاعم

نظفي الحمص وقومي بنقعه في الماء لمدة ليلة كاملة.

نظفي الفول المفصص جيدًا وقومي بغسله بالماء الجاري، ثم قومي بوضعه في كمية الماء لمدة ليلة كاملة.

احضري الكبة الكهربائية أو مفرمة اللحوم حسب المتوفر لديك.

ضعي الفول المفصص بها بعد تصفيته من الماء.

ضعي الكزبرة الخضراء في كمية من الماء وأضيفي إليها الخل لمدة خمسة دقائق، ثم قومي بغسلها وتصفيتها وضعيها على الفول المفصص في الكبة وشغليها.

قشري الثوم وقومي بفرمه مع المكونات السابقة الموجودة في الكبة.

ضعي عليهم الكزبرة الجافة والملح.

أضيفي إليهم النشا، والحمص المنقوع بعد تصفيته من الماء.

ضعي عليهم بيكربونات الصوديوم.

قشري البصل وقطعيه وضعيه معهم حتى يفرم جيدًا.

الآن أصبح لديك عجينة طعمية جاهزة.

سخني الزيت وقومي بوضع العجينة بعد تشكيلها على شكل دوائر.

قومي بجعل النار عالية بعد وضع عجينة الطعمية بها.

قومي بإخراجها على مناديل المطبخ حتى يتم تصفيتها من الزيوت.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الطعمية المقرمشة، فقد قدمنا لكم الطريقة المثالية لعمل عجينة الطعمية في المنزل دون تكلفة، وتجعلك تقومي بعمل كميات كبيرة تكفيك لوقت طويل، فعليك إتباع ما قمنا بعرضه عليك من مكونات.