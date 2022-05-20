أحلي مقبل مع المشويات.. طريقة عمل الثومية الأصلية بالطريقة السورية مثل أبو مازن

تعد الثومية من أشهر وأشهى أنواع المقبلات في سوريا والتي انتشرت مؤخرًا في مصر وأصبح الكثير يتساءل عن طريقة عمل الثومية الأصلية، ذلك النوع من المقبلات أصبح يطلبه الجميع وكذلك الأطفال ويرغبون بتناوله مع جميع الوجبات، لذلك قررنا في مقال اليوم عرض أكثر الوصفات الأصلية للثومية التي يمكنك اتباعها كي تحصلي على طعم مميز.

طريقة عمل الثومية الأصلية

تقدم العديد من المطاعم في مصر طبق الثومية طبق أساسي من أنواع المقبلات الخاصة بالمطعم والتي يقدمها دائمًا قبل الوجبات الأساسية حتى تفتح شهية الزبائن، ذلك الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة عملها في المنزل من بعد تذوق طعمها اللذيذ، لذلك إليكي طريقة عمل أشهى ثومية كالأصلية وهي كالآتي:

مقادير الثومية السوري

عدد 6 فصوص من الثوم كبار الحجم.

وعدد 1 كوب من الماء.

عدد 1 ملعقة كبيرة من النشا.

وعدد 1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ومقدار نصف ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار ربع كوب متوسط من عصير الليمون المركز.

ومقدار ربع كوب متوسط من الزيت النباتي.

طريقة عمل الثومية مثل المحلات

ضعي في وعاء كوب الماء ثم ضيفي إليه ملعقة النشا وقلبيها جيدًا كي تختفي تكتلات النشا. بعد ذلك ضعيها على نار هادئة واستمري في التقليب حتى يبدأ القوام في التماسك. ثم ارفعيه من النار واتركيه في الهواء حتى يبرد. بعد ذلك ضعي في الخلاط كلًا من عدد فصوص الثوم، مع كمية الخل، ومقدار عصير الليمون والملح والسكر. ثم يخلط جميعها ببعض حتى تتجانس كلها. بعد ذلك ضيفي نصف مقدار الزيت إلى المكونات في الخلاط واستمري بالخلط مجددًا. ثم ضعي بعد ذلك نصف كمية الزيت المتبقية على خليط النشا السابق تحضيره واخلطيهم ببعض. بعد ذلك ضعي الخليط المحضر في الخلاط إلى النشا والزيت واستمري بالتقليب لدقائق. ثم تصبح الثومية جاهزة بطعم مثالي.

في نهاية مقال طريقة عمل الثومية الأصلية عرضنا لك في مضمون مقال اليوم عن أكثر الطرق تميزًا لعملها كما أنها تعد تلك الطريقة الموضحة في المقال هي الأصلية المتبعة في جميع الأماكن والمطاعم، تابعي المقال لتستمتعي بالطعم الأصلي.