أصبغي شعرك بنفسك باللون البني بملعقة قهوة وأحصلي على شعر ولون طبيعي وجذاب

الشعر من اكثر الاشياء التي يجب على أي فتاة ان تعمل على الإهتمام به ويرجع السبب في ذلك لأن الشعر هو الذي يجعل اي فتاة تطل بإطلالة جميلة ورائعة خاصة الشعر الناعم الطويل الشعر الذي يبدو بالعديد من الالوان المختلفة به، ودائما نلاحظ العديد من الفتيات يقومون بإستخدام الكثير من الوصفا المختلفة لصبغ الشعر بالألوان المتعددة بإستخدام الصبغات، حيث تعتبر الصبغات من المواد المتعددة الالوان ومنها اللون الأحمر واللون البني واللون الأشقر وغيرها من الالوان المختلفة وتعتبر الصبغات التي نقوم بشرائها من محلات مستحضرات التجميل او الصيدليات أو الصبغات التي نقوم بعملها في بعض المراكز كل هذه الصبغات تمثل خطر كبير على الشعر حيث تعمل على تلف الشعر من الجذور إلا الأطراف وكذلك تعمل على زيادة وجود الشعر الأبيض بفروة الرأس.

مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر باللون البني

خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.

كمية مناسبة من الخل الابيض.

ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

كمية قليلة من الماء الدافئ لذوبان الجيلاتين.

طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر باللون البني