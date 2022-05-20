أصبغي شعرك بنفسك باللون البني بملعقة قهوة وأحصلي على شعر ولون طبيعي وجذاب

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الشعر من اكثر الاشياء التي يجب على أي فتاة ان تعمل على الإهتمام به ويرجع السبب في ذلك لأن الشعر هو الذي يجعل اي فتاة تطل بإطلالة جميلة ورائعة خاصة الشعر الناعم الطويل الشعر الذي يبدو بالعديد من الالوان المختلفة به، ودائما نلاحظ العديد من الفتيات يقومون بإستخدام الكثير من الوصفا المختلفة لصبغ الشعر بالألوان المتعددة بإستخدام الصبغات، حيث تعتبر الصبغات من المواد المتعددة الالوان ومنها اللون الأحمر واللون البني واللون الأشقر وغيرها من الالوان المختلفة وتعتبر الصبغات التي نقوم بشرائها من محلات مستحضرات التجميل او الصيدليات أو الصبغات التي نقوم بعملها في بعض المراكز كل هذه الصبغات تمثل خطر كبير على الشعر حيث تعمل على تلف الشعر من الجذور إلا الأطراف وكذلك تعمل على زيادة وجود الشعر الأبيض بفروة الرأس.
مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر باللون البني
- خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.
- كمية مناسبة من الخل الابيض.
- ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- كمية قليلة من الماء الدافئ لذوبان الجيلاتين.
طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر باللون البني
- قومي أولا بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي، ثم قومي بعمله إلى نصفين وعليكي بعد ذلك بالتوجه لتحضير الوصفة الجبارة.
- أحضري طبق كبير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القهوة مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد ذلك قومي بوضع كمية من الخل الابيض الذي يعمل على تثبيت اللون البني وعليكي بالتقليب الجيد.
- بعد ذلك أحضري طبق أخر وضعي به الجيلاتين مع الماء الدافئ وعليكي بتقليب المكونين ببعضهما جيدا حتى يصبح القوام كثيف.
- بعد ذلك عليكي بخلط الجيلاتين مع وصفة القهوة وقومي بدمجهما مع بعض تماما، ثم عليكي بوضع هذه الوصفة على شعرك وفي بين البصيلات واتركي هذه الصبغة الطبيعية على شعرك لمدة ساعتين على الأقل حتى يصبح الشعر بالدرجة التي ترغبين بها.
- بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء حتى تتخلصين من البشرة وآثارها تماما.
- بعد ذلك سوف تحصلين على شعر بني جميل ورائع وجذاب وتجعلنا هذه الصبغة الإستغناء عن أي صبغات كيميائية أخرى ضارة.
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