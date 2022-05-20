تعرف على ... أيهما أفضل لصحة الإنسان القهوة أم الشاي

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أفضل لصحة الإنسان القهوة أم الشاي، يتناول مشروب الشاي والقهوة العديد من الأفراد ويقومون بالمنافسة بينهم للحصول على كوب من احد المشروبين قبل أو بعد الإفطار لكن ماهي عوامل النفع أو الضرر لهذان المشروبين،أن العديد من العلماء يبحثون عن عوامل النفع والضرر لهذين المشروبين محاولة منهم للإجابة على السؤال الشهير فتعالوا نتعرف عليها في هذا المقال. أيهما أفضل لصحة الإنسان القهوة أم الشاي أيهم أحسن لصحة الإنسان حيث أن هذين المشروبين يعطوا للإنسان النشاط والحيوية لأنهم يشتملان على مادة الكافيين مع العديد من مضادات الأكسدة.

في بحث علمي أقيم في عام 2005 م أكدوا أن الأفراد الذين يأخذوا كمية من الكافيين بنسب متساوية يكونوا.

أقل أصابة بمرض السكر من الدرجة الثانية كما تقل نسب إصابتهم بمشاكل القلب المختلفة، ومن أهم هذه الأمراض مرض الزهماير.

والشلل الارتعاشي مع الحماية من الإصابة بسرطانات الكبد والقولون والرحم.

يشتمل الكوب الواحد من القهوة على نسبة مابين 80-100 مليجرام من الكافيين وذلك نسبة إلى الباحث العالمي كريستوفر جارنا.

وهو عالم متخصص في علم التغذية بمركز ستانغورد لبحوث الوقاية.

لكن كوب الشاي يحتوي على نسبة من الكافيين تأتي مآبين 30-50 مليجرام وذلك أقل من القهوة بشكل كبير.

وقال ماثيو وهو عالم في عالم الأعصاب داخل جامعة كاليفورنيا في تعليقه على هذه النسب ون القهوة تشتمل على أضعاف حجم الكافيين الذي يوجد في الشاي.

لكن هذه المعدلات تقوم على المزيد من الاعتبارات الأخرى منها نوع الشاي وكمية الأوراق.

التي استخدمت في تحضير كوب الشاي بالإضافة إلى درجة حرارة الماء والمدة التي تم وضع حبوب الشاي فيها.

يتم التركيز على نسبة الكافيين لأن الزيادة في تناول هذه المادة النافعة في الأساس يسبب العديد من المشاكل الصحية مثل نوبات الصرع.

يقول الباحثين أن استقبال الجسم لهذه المادة وتناولها بكثرة يتباين من فرد لأخر.

ومن المتداول بين الأفراد الذين يتناولون القهوة باستمرار أن هذا المشروب يعطي للجسم طاقة ونشاط كبير.

لكن الشاي يساعد على أعطاء نسبة من التركيز لوقت طويل لأنه يشتمل على مدة الثيانين التي تعمل على امتصاص مادة الكافيين ببطء داخل الجسم.

في عام 2008 أقيمت بحس على أن الأفراد الذين تناولوا مشروب يشتمل على مادة الثيانين والكافيين هم اكثر تركيزا من الذين تناولوا مشروب القهوة

الذي يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكافيين. أضرار الأفراط في تناول مادة الكافيين أن من أهم المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين هي القهوة والشاي الأسود الذي يشتمل على 48 ميليغرام من الكافيين

والشاي الأسود الذي يشتمل على 48 ميليغرام من الكافيين لكن الأفراط في تناولها بسبب العديد من المشاكل الصحية من أهمها مشاكل المعدة والغيثان والإسهال

وعدم الرغبة في النوم بانتظام وارتفاع نسبة ضربات القلب، وفي الحالات الصعبة يسبب نوبات الصرع. عمر شويل - جدة تعرف على ... أيهما أفضل لصحة الإنسان القهوة أم الشاي - ثقفني

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