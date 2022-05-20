بمقادير مظبوطة أعملي الباتيه المحشي بالجبنة بطعم هش وخفيف زي المخابز

الباتيه بالجبنة هو ألذ أنواع المخبوزات التي يمكن تحضيرها لوجبات الإفطار أو العشاء، أو حتى كوجبة للشغل أو للأطفال في المدارس، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لتحضير الباتية في المنزل، بمكونات سهلة وبسيطة وصفة مجربة ومضمونة.

للحشو

لدهن الوجه

في البداية قومي بوضع كوب من الماء الدافئ، ثم قومي بإضافة كوب من الحليب الدافئ.

ضعي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية و2 ملاعق من السكر.

اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا حتى تتفاعل الخميرة

ثم ضعي رشة من الملح، ثم ضيفي كوب من الزيت.

قومي بخلط المكونات مرة أخرى، ثم ضعي بيضة واحدة وملعقة كبيرة من الخل.

قومي بإضافة الدقيق بالتدريج حتى تحصلي على قوام متماسك، ثم ابدئي في العجن.

يمكنك وضع المكونات السابقة في العجان الكهربائي لمدة 5 دقائق، أو يمكنك عجنها يدويًا لمدة 10:15 دقيقة حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قومي بتغليف وعاء العجين بغلاف بلاستيكي، واتركيها لمدة ساعة في جو دافئ ومظلم حتى تختمر العجينة.

ثم قومي بإفراغ الهواء من العجين، وابدئي في تقطيع العجين إلى كور متوسطة الحجم.

ضعي الكور التي تم تشكيلها في صينية مدهونة بالدقيق.

قومي بإحضار كل كرة من العجين وقومي بفردها حتى يصبح سمكها 1 سم، ضعي الحشو الذي ترغبين به داخل العجين، ثم قومي بضم العجين بالطول، بعدها قومي بلف العجين على شكل أسطواني حتى تحصلي على شكل الباتيه المفضل لكي.

ضعي قطع الباتية في صينية مدهونة بالزيت، وقومي بتغليف الصينية بقطعة من القماش، واتركي الباتيه ليختمر لمدة ساعة.

قومي بخلط صفار بيضة وملعقة من النسكافية، ثم قومي بدهن الباتيه حتى يصبح لونه ذهبي، ضعي رشة من السمسم وحبة البركة على كل قطعة.

ثم قومي بإدخال الباتيه إلى الفرن على درجة حرارة 220 م حتى يصبح لونه ذهبي.