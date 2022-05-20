الفطير المشلتت الفلاحي المورق بالقشطة

طريقة عمل الفطير، الفطير الفلاحي هو من الأكلات المميزة التي تشتهر بأعدادها السيدات في القرى المصرية، حيث إن له رائحة ومذاق رائع، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لإعداد الفطير الفلاحي بأسهل طريقة وبخطوات بسيطة وفي 10 دقائق فقط.

مقادير الفطير

قومي بإحضار وعاء عميق، ثم ضعي به 3 أكواب من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات، ثم ضيفي ربع معلقة صغيرة ملح طعام.

بعد ذلك قومي بإضافة ربع كوب زيت، ثم قومي بإضافة كوب من المياه للخليط السابق، ولكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة جِدًّا وهي عند وضع المياه نضعها بالتدريج ولا نقوم بسكب كل الكمية مرة واحدة، توضع بالتدريج على حسب احتياج الدقيق وحتى نصل إلى القوام المضبوط.

قومي بخلط جميع المكونات السابقة معًا حتى يصبح قوام العجين متجانس تمامًا، ثم قومي بالعجن باستخدام اليدين لمدة خمس دقائق حتى نتأكد من تماسك العجين.

قومي بتغطية العجينة وتترك لمدة 10 دقائق حتى تكون جاهزة للفرد، ثم بعد ذلك ضعي كمية قليلة من الدقيق على سطح مستوي، وقومي بفرد العجين حتى تحصلي على قوام مناسب للفطير

بعد ذلك قومي بتقسيم الزبدة إلى قطع صغيرة، ثم توضع كل قطعة من الزبدة بداخل طبقات العجين.

بعد ذلك قومي بتطبيق العجين على الزبدة، ويجب مراعاة أن يكون الزبد طري وغير متجمد حتى يمكن فردها بسهولة.

قسمي العجين إلى عدة قطع، على حسب عدد الفطائر التي ترغبين في إعدادها.

ثم قومي بفرد كل قطعة من العجين على هيئة فطيرة دائرية، وضعيها بداخل الصينية أو بداخل المقلاة لتسويتها.

ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180م، وضعي الفطائر بداخلها لمدة عشر دقائق أو حتى يصبح لونها ذهبي.