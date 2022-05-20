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يعد الحواوشي من المأكولات التي يحبها كل الأطفال بلا إستثناء وعادة يقومون بشراؤه من المطاعم ولكن الحواوشي الذي يتم تقديمه في هذه الأماكن قد يؤثر سلبيا على صحة الإنسان، وذلك لإحتوائه على نسبة كبيرة جدا من الدهون وهذه الدهون تصيب الإنسان بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب وغيرها، وبسبب هذا الشيء تقوم كل إمرأة بعمله في المنزل للمحافظة علي صحة أسرتها وصغار السن بالتحديد، لذلك نوضح في هذا المقال طريقة عمل الحواوشي ومكوناتة وخطوات عملة بسهولة وتوفيرا للجهد والوقت والمال. مكونات الحواوشي بالفراخ نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

كمية من العيش البلدي.

كمية مناسبة من الزيت النباتي. طريقة عمل الحواوشي بالفراخ في البداية قومي بتجهيز خلطة الحواوشي حيث يتم إحضار وعاء عميق ونضع به نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية بشرط أن تكون مفرومة ناعم جدا.

ثم نضيف إليها بصلة واحدة كبيرة الحجم وتكون مفرومة أيضا وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم ونضع ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ونقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها جيدا.

ثم نحضر العيش البلدى وقومي بعمل شق بجانب العيش ويتم حشوه بخلطة الفراخ ونقوم بفردها بطريقة جيدة.

ثم نحضر العيش البلدى وقومي بعمل شق بجانب العيش ويتم حشوه بخلطة الفراخ ونقوم بفردها بطريقة جيدة. وبعد الإنتهاء نحضر طاسة مسطحة ونضعها على النار ولابد من أن تكون النار هادئة ويتم دهنها بكمية قليلة جدا من الزيت.

وعند تسخين الطاسة نضع الحواوشي بالفراخ بها ونتركه لكي يكون لونه ذهبي من الوجهين ثم يتم إخراجه ووضعه في طبق التقديم ويقدم ساخنا. عمر شويل - جدة أسرع طريقة لعمل حواوشي الفراخ بسهولة وسر مذاقة اللذيذ - ثقفني

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