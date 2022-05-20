نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار تجهيز الكبدة الاسكندراني برائحة وتتبيلة تبهر من بالبيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكبدة الإسكندراني من المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أنها من المأكولات الشعبية التي لديها نكهة مميزة.

ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير الكبدة الإسكندراني.

الكبدة الاسكندراني المميزة:

تتميز الكبدة الاسكندراني بانها لها رائحة رائعة تجذب من يشمها إلى تذوقها وستلاحظي ذلك عند تجهيزها في المنزل فهيا بنا:

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني:

تعتبر الكبدة الإسكندراني من المأكولات الشهية التي تتسم بالمذاق الشهي كما أن المقادير غير مكلفة وسهلة الشراء وإليكم في السطور الآتية.

المقادير:

نصف كيلو من كبدة البقر.

ملعقتان من الثوم المفروم.

ربع كأس من عصير الليمون.

ثمرة من الفلفل الأحمر الرومي ثم يقطع إلى شرائح.

ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي ثم يقطع إلى شرائح.

قرن من الفلفل الأحمر الحار مقطع إلى شرائح.

ملعقتان من الخل.

ملعقتان من زيت دوار الشمس.

ملعقة صغيرة من كلًا من الكمون والملح.

الفلفل الأسود.

البابريكا.

أربعة أرغفة من الخبز الأسمر.

خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني

يتم تحضير الكبدة الإسكندراني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم نقع الكبدة لمدة نصف ساعة في اللبن ثم يتم غسلها جيدًا.

بعد ذلك يتم وضع الزيت ونصف كمية الثوم المفروم في مقلاة.

ثم يتم إضافة الكبدة مع التقليب.

بعد ذلك يتم خلط الليمون مع الثوم والكمون والبابريكا وشرائح الفلفل الحار والفلفل الأسود والملح في إناء.

ثم يتم إضافة الفلفل الأحمر والأخضر أثناء تغير لون الكبدة إلى البني مع التقليب بشكل جيد.

بعد ذلك يتم إضافة خليط التوابل للكبدة مع الاستمرار في التقليب لحين أن تكتسب المكونات طعم البهارات ثم تقدم مع الخبز.

كيفية تحضير الكبدة مع الفلفل:

يتم تحضير الكبدة الإسكندراني مع الفلفل من خلال إحضار كافة المقادير الآتية:

ثلاثة حبات من الفلفل.

ثلاثة ملاعق من الزيت.

أربعة ملاعق من الخل.

كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح.

فص من الثوم.

كيفية التحضير:

يتم تحضير الكبدة الإسكندراني مع الفلفل بخطوات بسيطة وإليكم في السطور الآتية الخطوات:

أولًا يتم تتبيل الكبدة بالبهارات وهي كلًا من الشطة والفلفل والليمون والخل الملح.