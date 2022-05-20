السر في النشا والليمون لبشرة بيضاء والقضاء على سواد 20سنة فوري وتحدي

السر في النشا والليمون، من اقوي انواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل فوري وفعال جدا، وتعتبر معجزة من عن الله في التفتيح وتبيض الوجه بياض مثل الثلج، ويجعل بشرتك مثل بشرة الاطفال ويعمل علي تفتيح الرقبة واسمرار الركبة والكوع، ويعمل علي تفتيح كل الاماكن الحساسة ويجعلك مثل العروسة تماما، ويمكن اعداد الكريم بطرق مختلفة ولاكن الفوائد واحده ويحتوي الليمون علي احماض تساعد في تفتيح البشرة بشكل خيالي، وتساعد في توحيد لون البشرة بشكل مميز وقوي جدا، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، ومقالنا هذا عن السر في النشا والليمون المعجزة في التفتيح والتبيض للبشرة وبشكل طبيعي جدا 2022.

مكونات عمل السر في النشا والليمون لتفتيح وتبييض وتفتيح البشرة 2022

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي نستخدمها في عمل كريم التبييض لبشرة مثل الثلج وهي كالتالي:-

ثلاث معالق من النشا.

عصير ليمونه كاملة.

معلقتين من ماء الورد.

نقطتين زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة سحرية وبسيطة جدا وسهلة ايضا لتحضير خلطة السر في النشا والليمون المعجزة في التبيض والتفتيح وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ثم نضع فيه النشا وماء الورد والليمون وزيت الزيتون. ثم نخلط المكونات جيدا حتي يتجانس الخليط ويصبح خليط كريمي. نغسل الوجه بشكل جيدا ثم نضع طبقة من الخليط وننتظر لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه. ثم نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.

نصائح يجب اتباعها للتخلص من مشاكل البشرة

سوف نستعرض الخطوات الواجب اتباعها للتخلص من مشاكل البشرة بطريقة آمنة وهى كالتالي:-